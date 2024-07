Uno de los hechos más controvertidos en Colombia recientemente ha sido la construcción e inauguración del internado “Gentil Duarte” en San Vicente del Caguán, Caquetá. Según el comandante ‘Calarcá Córdoba’, esta obra fue realizada por las disidencias de las FARC.

PUBLICIDAD

Inicialmente, el alcalde de San Vicente, Luis Trujillo Osorio, afirmó que el internado fue una obra de la comunidad. Sin embargo, ‘Calarcá Córdoba’ contradijo esta versión, confirmando que las disidencias de las FARC fueron responsables de la construcción y revelando que el costo de la estructura fue aproximadamente $3.000 millones.

“Entre nosotros no hay corruptos, ese internado costó unos $3.000 millones. No hemos hecho las cuentas exactas, pero no superó esa cifra”, declaró ‘Calarcá Córdoba’ a la revista Semana.

El internado, situado en medio de la selva, cuenta con polideportivo, baños y otras comodidades para los menores, y lleva el nombre de alias ‘Gentil Duarte’, jefe de las disidencias que falleció en 2022 en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Disidencias de las FARC confirmaron que construyeron colegio con millonaria inversión en la selva

“Las FARC financiaron esto. También hemos construido puentes, carreteras, baterías sanitarias y parques infantiles”, agregó ‘Calarcá Córdoba’.

El comandante no ocultó los métodos de financiamiento de la obra y del grupo al margen de la ley, explicando que cobran un porcentaje a las contrataciones estatales. “Nosotros les cobramos a las contrataciones estatales. A algunos contratistas les decimos que deben pagarnos el 5% o el 1%, eso se socializa. No solo es para nosotros, ayudamos a la gente del territorio”, explicó.

‘Calarcá Córdoba’ defendió este sistema de financiamiento, afirmando que “todo el mundo sabe que las FARC se financian de esa manera. Que se hagan los locos ahora es otra cosa, no entiendo por qué arman escándalo ahora”. También mencionó que cobran un “impuesto” a los compradores de coca.

PUBLICIDAD

También puede leer: La historia de Jorge Suárez: el hijo del ‘Mono Jojoy’ que pasó de la selva y los fusiles a hablar de paz

Finalmente, la Gobernación de Caquetá se ha negado a recibir el internado, argumentando que es una obra construida con dinero proveniente de extorsión y narcotráfico.