Petro propondrá ‘trámite acelerado’ o ‘fast track’ para Leyes en Colombia relacionadas con la paz, ¿de qué trata?

El presidente Gustavo Petro anunció, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, su intención de presentar al Congreso de la República un mecanismo especial conocido como “fast track” para agilizar la aprobación de leyes y modificaciones normativas relacionadas con el Acuerdo de Paz.

El “fast track” es un procedimiento especial que permite al Gobierno acelerar el proceso de tramitación de proyectos de ley, leyes estatutarias y actos legislativos. Este mecanismo busca facilitar y acortar los tiempos legislativos necesarios para la aprobación de ciertas normativas.

Requisitos y procedimientos para la implementación del Fast Track

Para implementar este procedimiento especial, es necesario obtener la aprobación del Congreso de la República. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó que se debe presentar un proyecto de acto legislativo que reforme la Constitución y el proceso legislativo vigente. Esta fue la ruta seguida durante la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, que incluyó una reforma constitucional específica.

En ausencia de una reforma constitucional actual, la única vía disponible es presentar una solicitud de urgencia para que las sesiones de las cámaras del Congreso se realicen conjuntamente. Cualquier cambio estructural en el proceso de elaboración de leyes requeriría un acto legislativo que reforme la Constitución, adaptando el procedimiento legislativo ordinario al formato del “fast track”.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó en Caracol Radio, aunque es posible implementar un procedimiento especial y transitorio para situaciones de alta relevancia como el Acuerdo Final de Paz, este debe estar bien justificado.

Charry destacó que, en las condiciones actuales, un acuerdo nacional aún no se ha concretado, su contenido no es claro y su urgencia no está definida. Las reacciones iniciales han sido en su mayoría negativas, lo que disminuye la viabilidad de simplificar los procedimientos legislativos sin un conocimiento completo del acuerdo propuesto.

Antecedentes del “fast track” en Colombia

El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos utilizó el “fast track” para la implementación legislativa de los Acuerdos de Paz con las FARC, aprobado mediante el acto legislativo 01 de 2016. Este procedimiento especial, diseñado como una reforma constitucional transitoria, redujo los debates necesarios para la aprobación de reformas constitucionales de ocho a cuatro. La Corte Constitucional declaró constitucional este procedimiento transitorio, específicamente para la implementación del acuerdo final, así lo señaló el abogado Charry en el medio citado.