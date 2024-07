“Café del Infierno”: Leo Espinosa y Agmeth Escaf arremeten contra famosa aerolínea en Colombia

“Café del Infierno”, así tildó la reconocida chef Leo Espinosa, la bebida que sirven en los vuelos de Avianca. La figura de la cocina no sólo se quedó criticando el sabor del café sino que también arremetió contra otros productos que venden en la cafetería en el cielo. “El menú está lleno de mecatos nocivos para la salud. Los sándwiches, que son lo mejorcito, nunca están disponibles”, escribió.

También criticó que no hay opciones saludables “¿Cuáles don las opciones frescas? ¿Los sándwiches? Nunca los tienen disponibles”, acotó.

De inmediato Avianca Escucha respondió a las críticas de Espinosa a través de la cuenta (X) de la empresa. Hola, “Leonor. En nuestro menú tenemos opciones frescas y también empacadas para que elijas tu favorita, puedes conocerlo todo aquí: https://acortar.link/EXBgUm. También puedes llevar la comida que más te guste siempre y cuando cumpla con las normas. Queremos saber más de lo que nos dices de tu equipaje. Léenos por DM te enviamos una información importante”.

Por otro lado, en un tuit publicado por Agmeth Escaf que después borró de su cuenta, también expresó su inconformismo con la aerolínea Avianca pero por otro motivo. Esto por una supuesta estafa al solicitar un vuelo internacional en clase ejecutiva. La aerolínea ofrecía camas, pero al abordar el avión, encontró sillas reclinables.

Leo Espinosa y Agmeth Escaf arremeten contra Avianca

“Señores Avianca y Avianca Escucha: no pueden seguir haciéndonos esto a sus clientes y usuarios fieles. Por una lesión lumbar que me ha dejado con muchas dolencias desde el año pasado, debo hacer terapia varias veces a la semana y no viajar jamás en sillas que no reclinan. ¡Por salud, no por lujo! Estoy en uno de sus aviones ahora mismo. Vuelo internacional de largas seis horas. Compré un tiquete carísimo en tarifa ejecutiva. Supuestamente era una cama. Estaba tranquilo porque así mi lesión no me iba a molestar. Pero al entrar al avión me encontré con esto”, expresó el congresista en su cuenta de X.

La publicación recibió una respuesta jocosa de Pablo Felipe Robledo: “Yo creo @agmethescaf que si lo piensa bien @petrogustavo le puede ayudar con lo de la espalda. Pero tendría Usted que dejar jugar billar a tres bandas”.