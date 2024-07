“Salvatore Mancuso quedará en libertad”: Nelson Menjura, abogado del exlíder paramilitar

Nelson Menjura, el abogado representante de el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, le aseguró a Caracol Radio que su defendido está a punto de quedar en libertad, inclusive, se atrevió a decir que Mancuso saldrá de la cárcel este miércoles 10 de julio. “Ya estamos a la espera prácticamente de la salida de Mancuso. Todo gracias a la revisión de pruebas”, le aseguró Menjura a Caracol Radio. La libertad del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, también definirá el futuro de su participación en la construcción de paz por medio de sus testimonios sobre su participación dentro del conflicto armado en el país.

Menjura le aseguró a ese medio que, “la libertad de Salvatore no está supeditada a la decisión de la coalición de competencias por la Corte Constitucional. Las jurisdicciones que están en conflicto, es decir, la JEP y Justicia y Paz, ambas han remitido al Inpec certificaciones actualizadas respecto de que no se requiere y no hay medida de aseguramiento en contra de Salvatore”.

El abogado aseguró que ahora la libertad de Mancuso se encuentra en manos del Incep, ya que, según dice, son ellos los que deben definir el tema de la liberación. “Su libertad está en manos en este momento exclusivamente del Inpec y de la sustanciación de las hojas de vida, que realmente ha sido muy demorada. Parece que la gente que está en el Inpec no es la más idónea”, aseguró Menjura a Caracol Radio.

Finalmente, el abogado de Salvatore Mancuso aseguró que, “lo primero que va a hacer en libertad es continuar con el cumplimiento de su labor en ambas jurisdicciones como testigo, compareciente y como postulado en la reconstrucción de la verdad en el aporte de la reparación de las víctimas. Así como ayudará en la ubicación de fosas, cumplirá como gestor de paz y en la labor de facilitar el desmonte de grupos armados ilegales para tratar de consolidar una paz duradera en el país”.