Los abogados de Salvatore Mancuso aseguran que el Inpec tiene un plan para asesinarlo

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), regresó al país este año para servir como ‘gestor de paz’ y someterse a la JEP con el fin de contar su verdad sobre su participación en el conflicto armado en el país y reparar a las víctimas que dejó mientras lideró las AUC. Su controversial regreso al país ha estado envuelto en varias polémicas e inclusive su papel de ‘gestor de paz’ está en vilo desde que la JEP le negó ese ‘título’. Ahora, su defensa asegura que desde el Inpec existe un plan para asesinarlo.

La abogada de Mancuso, Beatriz Quintero, aseguró que el Inpec tiene conocimiento de un plan para asesinar al exlíder paramilitar a las afueras de la cárcel La Picota de Bogotá, lugar en el que se encuentra recluido. “Está pasando algo muy grave. Se tienen rumores, y nos lo han hecho saber, que el Inpec está esperando que un grupo de sicarios se instale a las afueras del instituto penitenciario para hacer un atentando en contra de Salvatore Mancuso en el momento en el que sea dejado en libertad”, aseguró Quintero.

Mancuso también asegura que está preso a base de mentiras

Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, aseguró que, “el INPEC es una institución que hace parte del Gobierno del señor presidente Petro, le hago un llamado respetuoso para que conozca las violaciones a mis derechos fundamentales como el derecho al debido proceso, a la libertad personal, al habeas data, esto debido a que no han actualizado la información con base a mi libertad y en base a información falsa me tienen privado de la libertad. No existe ninguna medida de aseguramiento válida ni vigente en mi contra en ningún juzgado ni fiscalía del país”.

El Gobierno Nacional aún no se ha pronunciado sobre la libertad de Salvatore Mancuso ni como será su liberación o labor como gestor de paz en el país. Sumado a esto, es importante recordar que hace poco la JEP le negó la libertad condicional y su calidad de ‘gestor de paz’ otorgada por el Gobierno Nacional. Con esto, es incierto el papel que tendrá el exlíder en el país y cómo se cumplirá el acuerdo con Estados Unidos para que se diera el regreso al país de Salvatore Mancuso.