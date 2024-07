Toque de queda para motociclistas, la controvertida medida que tomó un municipio de Colombia

A través de las redes sociales hay una fuerte polémica por cuenta de una decisión que tomó la Alcaldía del municipio de Dosquebradas, Risaralda, que afecta a los conductores de motos en su jurisdicción. Recientemente, la administración del alcalde del municipio, Roberto Jiménez, anunció que desde el 15 de julio habrá un toque de queda para los motocilistas, que no podrán seguir circulando en las calles a partir de las 10 de la noche.

El anuncio se hizo a raíz de lo que señalaron como “desorden social” que ha provocado “zozobra”. Específicamente, se refieren a los llamados ‘piques’ ilegales que se han venido presentando y que han generado afectaciones en el orden público y la movilidad.

“Iniciamos la fase de socialización de la medida para informar y sensibilizar a toda la comunidad, la cual tendrá algunas excepciones para las personas que necesitan el transporte por temas laborales y académicos. Seguiremos trabajando para garantizar la seguridad de los dosquebradenses y requerimos su apoyo”, indicó la Alcaldía de Dosquebradas.

Entre otras cosas, también han denunciado que en medio de esos piques ilegales no solo se han presentado problemas de movilidad, sino también situaciones que han puesto en riesgo el bienestar de la comunidad.

“Un grupo de personas que se encontraban en uno de los piques ilegales, les pareció muy gracioso encender varias tortas de fuegos pirotécnicos al lado de una estación de servicio”, advirtió la Alcaldía de Dosquebradas y compartió una serie de videos en los cuales, en efecto, se ve que varias personas encendieron pólvora en medio de los piques ilegales.

La medida tomada por las autoridades, sin embargo, no ha sido bien recibida por algunos sectores de la población, pues consideran que restringe la libertad de movilidad de muchos ciudadanos que no tienen nada que ver con los piques ilegales y también resultan afectados para realizar algunas actividades diarias que no están relacionadas con temas académicos ni de trabajo.