Motociclista en Bogotá prefirió andar a ‘pata pelada’ que dañar sus ‘tillos’ por el aguacero

Ante el congestionado tráfico de la capital colombiana, muchos ciudadanos han optado por hacer uso de la motocicleta para mejorar en tiempo sus trayectos, los cuales según un estudio realizado por TomTom Traffic Index, le quita a los bogotanos 117 horas de su vida al año. Pero el tener una moto también implica estar a la deriva de las condiciones del clima, mismas que pusieron a un motorizado a tomar la decisión de quitarse los tenis y manejar descalzo; su decisión ya es viral en redes.

La usuaria de TikTok, ‘@dianamarcela0608′, fue la encargada de publicar un clip que rápidamente superó las 220.000 reproducciones en la plataforma china. En las imágenes se ve que un conductor de una motocicleta de bajo cilindraje decidió quitarse su calzado para evitar que se le empapara, aunque cabe resaltar que el resto de su cuerpo sí estaba cubierto por un impermeable plástico, color verde.

Ante la escena que le podría traer varias ampollas e incluso una grave lesión en sus pies al motociclista, cientos de usuarios decidieron dejar su opinión en los comentarios: “De pronto iba a una entrevista de trabajo y preferiría quitárselos para no mojarlos y estar bien presentado”, “Bajar el pie de emergencia y volar los dedos por no ensuciar o mojar unos zapatos”, “Yo cuando tenga zapatos blancos no diré nada, pero habrá señales”, y “Prefiere arriesgar los dedos que comprarse unas botas de caucho”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe acotar que en la normatividad colombiana no hay una norma que prohíba el conducir descalzo, pero según expertos como Pedro Rodríguez, abogado especializado en temas de tránsito entrevistado por el medio El País, si hay estudios en los que se constata que esta práctica aumenta el riesgo de accidentabilidad; por lo que debería añadirse un articulado sobre este tema al Código Nacional de Tránsito.