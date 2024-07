Karol G habría escrito una canción para la campaña de Nicolás Maduro, según el mandatario venezolano ¿Qué dice?

En un curioso giro durante su campaña electoral para un tercer mandato, Nicolás Maduro ha anunciado que recibió un regalo musical inesperado: una canción de la reconocida artista colombiana Karol G. Según el mandatario venezolano, la canción fue enviada especialmente para su campaña y promete estrenarla próximamente, revelando que incluso ha ensayado los movimientos de baile que acompañarán este nuevo tema.

Desde un acto de campaña en la parroquia Petare de Caracas, Maduro compartió emocionado la noticia con sus seguidores, aunque no profundizó en los detalles sobre el contenido o el título de la canción. Este supuesto gesto musical de Karol G hacia Maduro ha generado diversas reacciones, especialmente porque la cantante no ha emitido comentarios públicos al respecto hasta el momento. Tan llamativo ha sido este anuncio que muchos consideran es una forma de llamar la atención de los ciudadanos, pero que no es del todo real, pues no se ha conocido la pieza musical de la que tanto alarde ha hecho el mandatario venezolano.

Nicolás Maduro presume ser el nuevo artista urbano del momento

Maduro, conocido por su estilo directo y a veces humorístico, mencionó que fuera de Venezuela lo están apodando “Nicol G”, un juego de palabras que parece hacer referencia a la colaboración musical que mencionó con la artista colombiana. Este gesto no es nuevo en el repertorio del presidente, quien anteriormente ha elogiado públicamente varias canciones de Karol G, incluyéndolas en su lista de reproducción personal.

El contexto de esta nueva canción se enmarcaría dentro de una estrategia electoral en la que Maduro busca conectar con la juventud y mantener su apoyo entre los votantes más jóvenes. Esta no es la primera vez que el presidente venezolano se involucra activamente con la música en sus eventos de campaña; recientemente, el sábado 29 de junio, protagonizó un animado baile en tarima junto al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, al ritmo de “Amargura de la Bichota”.

La relación entre política y música no es ajena en la vida pública de Maduro, quien ha utilizado la cultura pop como un medio para comunicar sus mensajes políticos y conectarse con una audiencia diversa. El anuncio de la colaboración con Karol G seguramente generará más atención y debate en los días previos a su próximo lanzamiento oficial, marcando un capítulo singular en la campaña electoral de uno de los líderes más controvertidos de América Latina.

Sin embargo, los fanáticos de ‘La Bichota’ siguen a la espera de que se conozca públicamente la canción de la que habla Maduro o algún pronunciamiento oficial de la cantante respecto al tema. Por ahora, la cantante paisa no se ha manifestado, por lo que muchos han puesto en duda de que tal canción exista.