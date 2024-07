“Me tienen privado de la libertad en base a información falsa”: Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), regresó al país este año para servir como ‘gestor de paz’ y someterse a la JEP con el fin de contar su verdad sobre su participación en el conflicto armado en el país y reparar a las víctimas que dejó mientras lideró las AUC. Su controversial regreso al país ha estado envuelto en varias polémicas, ya que, ni la JEP ni Justicia y Paz han permitido su liberación para que empiece a servir como ‘gestor de paz’, además, el tribunal de Justicia y Paz mostró su preocupación sobre la adhesión de Mancuso a la JEP debido a que aún debe reparar a más de 100 víctimas en Justicia y Paz que no están siendo tenidas en cuenta en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Con respecto a su liberación, que ha sido uno de los puntos más polémicos desde su regreso al país, el camino ha sido complejo para el exlíder de las AUC ya que no ha logrado que ningún tribunal se la otorgue. Sumado a esto, ahora Mancuso asegura que el Estado lo tiene encarcelado de manera ilegal ya que, asegura, no existe ninguna medida de aseguramiento en su contra en ningún juzgado del país ni en la Fiscalía General de la Nación, por lo que argumenta que está encarcelado en base a información falsa.

“El INPEC es una institución que hace parte del Gobierno del señor presidente Petro, le hago un llamado respetuoso para que conozca las violaciones a mis derechos fundamentales como el derecho al debido proceso, a la libertad personal, al habeas data, esto debido a que no han actualizado la información con base a mi libertad y en base a información falsa me tienen privado de la libertad. No existe ninguna medida de aseguramiento válida ni vigente en mi contra en ningún juzgado ni fiscalía del país”, aseguró Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El Gobierno Nacional aún no se ha pronunciado sobre la libertad de Salvatore Mancuso ni como será su liberación o labor como gestor de paz en el país. Sumado a esto, es importante recordar que hace poco la JEP le negó la libertad condicional y su calidad de ‘gestor de paz’ otorgada por el Gobierno Nacional. Con esto, es incierto el papel que tendrá el exlíder en el país y cómo se cumplirá el acuerdo con Estados Unidos para que se diera el regreso al país de Salvatore Mancuso.