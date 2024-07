Cuando se habla del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), más allá de conocer sus síntomas y tratamientos, a menudo se asocia con ciertos estigmas falsos que se han transmitido de boca en boca sin un conocimiento adecuado de sus causas o formas de contagio. La realidad es que las personas con VIH pueden llevar una vida normal, por lo que, como sociedad, existe la responsabilidad de no estigmatizarlas y de hablar abiertamente del tema para prevenir su transmisión.

PUBLICIDAD

Cinco mitos para desestigmatizar el VIH y fomentar su prevención, según Profamilia

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en 2023 Colombia registró 4,716 casos de VIH, mientras que en 2022 fueron 4,349, lo que representa un aumento del 8.4 % y resalta la importancia de que las personas se informen e implementen acciones que permitan reducir su transmisión. Por ello, el doctor Juan Carlos Vargas, Asesor Científico de Profamilia, comparte información para eliminar los mitos alrededor de esta infección que impiden su correcta identificación y tratamiento.

El VIH y el Sida no son lo mismo

El VIH y el SIDA no son lo mismo. Lo más importante que se debe aclarar es que se trata de dos situaciones diferentes, ya que la infección por VIH no es una enfermedad. El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se transmite a través de fluidos corporales y afecta las células del sistema inmune, disminuyendo su capacidad para combatir las infecciones, mientras que el SIDA o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es una etapa más avanzada de la infección del VIH que se desarrolla cuando no hay tratamiento adecuado.

Tener relaciones sexuales sin protección, como el uso del condón, aumenta la probabilidad de adquirir el virus. Sin embargo, también puede transmitirse por medio de fluidos corporales como la sangre o el semen si entran en contacto con superficies mucosas lesionadas de otra persona.

Solo las personas de la población LGBTQ+ pueden contagiarse

Esto es falso. El VIH es un virus que no discrimina por sexo u orientación sexual, y tanto hombres como mujeres pueden adquirirlo. De hecho, cifras del INS demuestran que las personas entre 20 y 29 años representan más del 40 % de los casos registrados el año pasado, siendo Bogotá, Medellín y Cali las ciudades con las cifras más altas.

Es fundamental dejar de lado la idea de que las personas de la población LGBTQ+ son las únicas expuestas al virus; esta percepción errónea fomenta la estigmatización y casos de homofobia y violencia hacia esa población. Por ello, resulta crucial fomentar, a través de la Educación Integral para la Sexualidad, el conocimiento de estos temas relacionados con la Salud Sexual y Reproductiva para tener información oportuna y clara.

PUBLICIDAD

No existe un tratamiento que prevenga este virus

Sí existe. Se trata de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), una alternativa preventiva poco conocida con un alto nivel de efectividad que puede evitar la transmisión en un 99 %. Consiste en la administración de medicamentos antirretrovirales a las personas que no tienen VIH con el fin de reducir la probabilidad de adquirir la infección.

Es importante recordar que la PrEP no puede ser suministrada a personas que ya fueron diagnosticadas con el virus. Aunque los esquemas de este medicamento son eficaces para la prevención de la infección, no son suficientes para el tratamiento, por lo que es crucial acudir a profesionales de la salud para una atención supervisada.

Los tratamientos contra el VIH son de difícil acceso

Profamilia, a lo largo de sus 60 años de acompañamiento a las personas en Colombia a través de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, ha facilitado el acceso a un portafolio que responde a múltiples necesidades con un equipo profesional especializado. Las personas que quieran información para activar la ruta sobre PrEP pueden acercarse a alguna de las 50 clínicas de Profamilia a nivel nacional o solicitarlo a la EPS, ya que está incluido en el Plan de Beneficios de Salud desde 2019.

Para más información sobre detección y tratamiento del VIH o acceso a la PrEP, se invita a utilizar los canales de atención de Profamilia, como el chat Emilia en WhatsApp (3185310121) o la Línea Nacional (3009124560).

También puede leer: Videos de TikTok y canciones prohibidas con las que grupos armados reclutan a menores en redes sociales

“Todos están expuestos a adquirir el virus. Es una labor conjunta que la sociedad tiene para eliminar los estigmas y fomentar, a través de la Educación Integral para la Sexualidad, un acceso seguro y oportuno a la información y a los tratamientos”. afirmó Profamilia en el comunicado.