“Nadie lo entiende”: Esposa de Borré estalló contra quienes lo ‘madrearon’ por fallar opción de gol contra Brasil

Un empate por la mínima para cada equipo fue el resultado final que dejó el Brasil-Colombia, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la Copa América; encuentro que tuvo lugar en el Levi´s Stadium de santa Clara, California, y en el que el delantero Rafael Santos Borré, falló una opción clara de gol, algo que le sucede a los más grandes, pero por los que ha estado recibiendo millones de críticas en redes. Al respecto, su esposa decidió dar respuesta a las mismas y de paso enviarle un mensaje repleto de amor al portador de la dorsal (19) de la Selección.

El talento de Borré lo ha llevado a ser el primer delantero en la lista de Néstor Lorenzo, mérito que viene de su arduo trabajo como futbolista que lo ha llevado a vestir las casacas de Cali, River Plate, Atlético de Madrid, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, y su actual equipo, el Internacional de Brasil. Durante este trayecto ha estado presente la periodista Ana Caicedo, mujer con la que el barranquillero contrajo nupcias en 2016, quien aprovechó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 88.000 seguidores para mostrar apoyo a su esposo y contestarle a sus detractores:¿

“Lo fácil que es putear a alguien por acá. Hacer un IG falso y tirar hate porque no son conformes con sus vidas. Caerle encima al que trabaja y lucha por sus sueños desde que es un niño, solo porque representa los sueños de casi todos y por los que casi ninguno es capaz de luchar. El precio de atreverse a soñar bien grande. Representar a tu país siempre fue tu sueño y desde que se empezó a materializar has hecho todo por mantenerte ahí. Nadie lo entiende, no importa. Dios te guía y te dará la victoria”, expresó la joven mujer, misma que invitó a los soñadores, como su esposo, a leer el Salmo 77:5- de la Biblia.