Petro en el ojo del huracán por afirmaciones contra la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP

“¿Y cuándo la FLIP de Pacho Santos defenderá a la ciudadanía contra la calumnia vestida de información?”, fue la pregunta que hizo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X antes Twitter el pasado viernes y con la que se ha desatado una ola de reacciones, ya que para muchos desconoce su razón de ser y la importancia que tiene para la protección de la libertad de prensa. Ante los reclamos, este domingo, decidió pronunciarse a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

El mandatario le contestó a la columna publicada en Los Danieles por Ana Bejarano Ricaurte, quien fue enfática al decir que el presidente que la FLIP no es de Pacho Santos, que varios expertos se lo han hecho saber y le explica cómo nació.

Petro señala a la FLIP de pertenecerle a Pacho Santos

“Presidente: la FLIP no es de Pacho Santos, nunca lo fue. La FLIP es un baluarte de nuestra sociedad civil; es casi el único elemento sobre el cual existe acuerdo y consenso en el quebrantado mundo del periodismo colombiano. Después de 28 años de existencia, es el espacio de miles de periodistas, de historias y de esfuerzos por la verdad en Colombia; la FLIP es de todos”, le dijo la columnista.

A lo que el mandatario se despachó con un extenso texto que dice: “Mi estimada Ana Bejarano, tengo todo el derecho humano de defenderme de la mentira y la calumnia. A veces se cree, que por ser de izquierda, puedo ser destruido ante la opinión pública con la falsedad, pues mal haría en enseñarle a la sociedad que congenio con esa práctica. Hace unas décadas se asesinaba a las personas que pensaban diferente, hoy, con otras prácticas, se hace lo mismo”.

Además agregó que: “El gran Capital tiene periodismo, lo paga, tiene la mayoría de los medios, la gente trabajadora y humilde no. La perspectiva del gran capital, su visión sobre las pensiones, la salud, los grandes negocios con lo público se irradia masivamente, la visión desde la mujer trabajadora, desde la región excluida, desde la víctima del olvido, desde el viejo sin pensión no puede expresarse”.

También dijo que: “No me interesa un periodismo adocenado a mi gobierno, cuando el periodismo descubre hechos irregulares que yo no he visto, actúo de inmediato; pero cuando la calumnia se generaliza, al señalarme de prácticas antidemocráticas, sin ninguna prueba, como “las chuzadas” de las que fui yo mismo y mi familia víctima, o de inventarse “links” inexistentes para generar la imagen de un presidente corrupto, o una especie de tonto que nombra o desnombra por consejos, no”.