“Hacen encuestas mentirosas para detener el poder constituyente”: Petro

Gustavo Petro, presidente de la República, publicó un mensaje a través de su cuenta de X antes Twitter en el que aseguró que las encuestas son mentirosas y que pretenden detener la constituyente . Además, que el ministro del Interior tendrá como misión concretar el poder de la Constituyente en este y en el próximo gobierno.

PUBLICIDAD

Este sábado, 29 de junio, el mandatario se pronunció a través de sus redes sociales y criticó las encuestas que se estarían publicando que irían en contra de lo que él denominó como “el poder constituyente”.

Petro aseguró que se va a concretar el poder constituyente en este gobierno y en el otro

“Hacen encuestas mentirosas para detener el poder constituyente. El próximo ministro del interior realizará los contactos necesarios para que se concrete el poder constituyente en este o en el próximo gobierno. Gracias ministro Velasco por su buen trabajo”, escribió el mandatario de los colombianos.

El mensaje fue acompañado por un video de su discurso en Soacha, el municipio al sur de Bogotá al que visitó.

“Soacha ha sido transformada desde hace décadas y de ahí buena parte de sus problemas sociales. En una zona de expansión urbana, es como si fuera un territorio a ocupar, hubiera una actividad económica propia, no inducida, no impuesta; quizás, muchos de los problemas de Soacha se podrían solucionar. Pero a Soacha se le ha visto como una tierra a ocupar porque allí viven solo pobres, gente desplazada por la violencia, que lo que necesitamos es ciudadanos y ciudadanas libres, y solamente pueden ser libres, si el pensamiento es libre”.

El mensaje de inmediato generó múltiples reacciones entre las que están: “Petro bájese de la nube que no vamos a cambiar la constitución en su periodo, lo consideramos un peligro para la democracia, punto...”, “Concéntrese en gobernar lo que le queda de tiempo, no más desviar la atención con propuestas que usted sabe no tienen ni futuro ni validez en Colombia. Las encuestas muestran la realidad de su gobierno, otra cosa es que usted vive en las nebulosas...”, “Tranquilo que eso no va a pasar, los colombianos no lo permitiremos”.