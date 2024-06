Petro pide a los campesinos movilizarse el 20 de julio en favor de la reforma agraria

Gustavo Petro, el presidente de la República, a través de sus redes sociales le pidió a los campesinos del país a movilizarse en Colombia el próximo sábado 20 de julio, el Día de la Independencia . Asegura que deben hacerlo para defender la tierra, porque “La tierra es para quien la trabaja”. La convocatoria ha producido reacciones debido a que ese mismo día se movilizará la oposición.

PUBLICIDAD

El presidente aseguró que la tierra es de quien la cultiva y que no hay “conquista social” si no va de la mano de la movilización.

Petro convoca a movilización campesina este 20 de julio

“Invito al movimiento campesino a movilizarse este 20 de julio por la reforma agraria. La tierra eficiente es la que se cultiva. La tierra es para quien la trabaja. No hay conquista social sin movilización social. Entrega de 6.000 hectáreas en el Cesar y Antioquia”, escribió el presidente, acompañando la publicación con varias fotografías y dos videos.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y se pronunciaron tanto a favor como en contra diciendo que: “Invitando al pueblo a que? Pereciera que estuviera en campaña”, “El 20 de Julio también se moviliza la oposición, no le parece un gesto irresponsable?”. “Adelante la Reforma Agraria! Vida digna para nuestros campesinos! Si los campesinos viven bien, Colombia se alimenta bien! Soberanía Alimentaria, Colombia Sin Hambre! El campo colombiano mueve el país!”, “Enserio? Así es que pretendes que tus reformas de aprueben? Que pocos argumentos que tiene que debe recurrir a esto! No me representa como colombiana!”, “Quiere generar confrontación en las calles? El 20 de Julio marchan quienes defienden a toda Colombia y no solo a un proyecto político” y “Y todo lo que produce el campesino, ¿Cómo lo va a sacar sin vías y sin industria? Sin inversiones las tierras por si solas no servirán”.