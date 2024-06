“Estoy ahorcado”: presidente Petro dice que todavía está pagando las cuotas de su casa en Chía

Es bien sabido que el presidente Gustavo Petro tiene una casa en un reconocido sector del municipio de Chía, Cundinamarca, donde vivió junto a su familia durante varios años. Lo que no era tan claro era el estado de esa propiedad y la forma en la que la había comprado. Pues bien, durante un evento de la Presidencia de la República que se hizo en Soacha, el primer mandatario se refirió a esa adquisición y a su estado financiero.

Los comentarios los hizo cuando se estaba refiriendo a los señalamientos que hicieron algunos periodistas contra el hermano de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia. Entre otras cosas, advirtió que esos cuestionamientos no tenían bases sólidas y solo buscaban enlodar su mandato.

Más tarde, sostuvo que él no es corrupto y tampoco ha buscado enriquecerse. “No me interesa el enriquecimiento personal, no tengo finca ni carro. Lo único que he logrado es una vivienda para mis hijos, que ya no viven ahí y de la cual aún pago las altas cuotas bancarias y estoy ahorcado. Pero creo que ya voy saliendo... Estamos ahoracados”, contó el primer mandatario.

Luego contó que está “saliendo del impasse” y que es el único que tiene. “La casa ya tendremos que venderla. Pero demuestra que en 20 años de lucha parlamentaria en los que sí he recibido salarios altos con los que me he sostenido es lo único que tengo como un bien. Y mis libros, que me acompañan”, concluyó el presidente.

Anunció una movilización para el 16 de julio por la reforma pensional

Durante el discurso, el primer mandatario tambien aprovechó para destacar la aprobación de la reforma pensional, que llamó como “la verdadera construcción del Estado social de Derecho”.

A su vez, advirtió que la sanción presidencial de esa iniciativa, que es el último paso que se debe dar antes de que se convierta en ley, se realizará el 16 de julio. Para ese día, pidió que los colombianos acudan a la Plaza de Bolívar y se movilicen en favor de la reforma.