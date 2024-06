Presidente Petro dice que su mano derecha, Laura Sarabia, fue internada en “cuidados intensivos”

Durante un evento en el cual se lanzó un programa para combatir el hambre en distintos municipios de Colombia, el presidente Gustavo Petro dio una preocupante noticia sobre una de las funcionarias más cercanas a él. Según señaló en su intervención desde Soacha, Cundinamarca, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se encuentra en un delicado estado de salud.

“En el día de hoy aquí no pudo acompañarnos Laura Sarabia, la directora del Dapre, porque tuvo que ser hospitalizada en el día de ayer. llegó incluso a cuidados intensivos”, aseguró el presidente Gustavo Petro durante su intervención.

Más tarde, el primer mandatario atribuyó estos hechos a los recientes señalamientos que han recibido Sarabia y su hermano, Andrés Sarabia por parte de la prensa. “(Laura Sarabia) ha sufrido una violenta arremetida vía cadenas de redes que la prensa ha oficializado volviéndolas noticias sin investigar. Han atacado a su hermano, que vive en un apartamento de 70 metros cuadrados como muchos y muchas en Bogotá y en las grandes ciudades. Ha sido acusado de enriquecerse. ¿Cómo se puede enriquecer una persona que vive en 70 metros cuadrados?”, sostuvo el jefe de Estado.

Luego señaló que las investigaciones en su contra han sido “infundadas”. Y sostuvo que Andrés Sarabia ha trabajado en tareas de administración de forma privada.

“Como se trata de denigrar del presidente, de volver su lucha de décadas en el parlamento contra la corrupción, y tratar de mostrarlo como lo contrario, como lo que no es, entonces se pasan por la faja la honra de un muchacho que nada tiene que ver con nosotros simplemente para tratar de hacer ver al presidente como un corrupto. No lo soy ni lo seré. No me interesa el enriquecimiento personal. No tengo ni finca ni carro. Lo único que he logrado es una vivienda para mis hijos, de lo cual aún pago las altas cuotas bancarias y estoy ahorcado”, sostuvo.