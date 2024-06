El 12° Festival Gabo se toma Bogotá “por lo llano y por lo hondo”; acá le contamos lo que debe saber

Querido lector del diario gratuito más grande del mundo, al igual que Rodolfo Aicardi con ‘Los Hispanos’, del 5 al 7 de julio, puede cumplir el sueño de irse a ‘Macondo’ , con la programación que ofrece la edición número doce del Festival Gabo, que este año contará con la presencia de más de 170 invitados, conciertos y actividades que se harán presentes en varios puntos de Bogotá.

Para la edición inmediatamente anterior, este evento recibió a más de 10.000 asistentes, y este año promete agrandar esta cifra al tener presencia en el Gimnasio Moderno, en diez bibliotecas pertenecientes de la Red de Bibliotecas Públicas y la Cinemateca Distrital y el Museo Nacional; recintos en los que se dará pie a charlas, conciertos, exposiciones y talleres, en los que se harán presentes temáticas relacionadas con el periodismo, la inteligencia artificial y la historia del Nobel de Literatura, a quién en el mes de marzo se le publicó su novela póstuma “En agosto nos vemos”.

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, de la Alcaldía, invitó a la ciudadanía a ser parte de los espacios, mediante un mensaje con el que destacó el paso del nacido en Aracataca, por la ‘fría’, quien en 1947 vio su nombre en el periódico El Espectador, con u cuento ‘La tercera resignación’: “En Bogotá, García Márquez logró afianzar dos de sus principales pasiones, la literatura y el periodismo. (...) Le dio poder a la palabra y se encargó de ubicar a la capital colombiana en el espectro universal, demostrando que a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, el fascinante Realismo Mágico multiplica sus encantos y sus historias adquieren un eco especial”, expresó.

¿Cuándo se inaugura el 12° Festival Gabo?

Dentro de las actividades que estarán presentes en el cronograma, destaca la exhibición de algunas imágenes inéditas de la adaptación que está haciendo Netflix a ‘Cien Años de Soledad’, la cual verá la luz en el mes de noviembre. Tenga en cuenta que el evento inaugural tendrá lugar en el auditorio del Gimnasio Moderno, ubicado en la carrera 9 #74 - 99, con la obra ‘La Máquina Rebelde o el Apetito de los Sátrapas’, el día 5 a las 12:00 p.m. Es de resaltar que la boletería puede ser adquirida en la página web de ‘Ticketcode’.

Son varias las figuras del periodismo global las que estarán presentes en la programación, como el estadounidense Jon Lee Anderson, reportero de The New Yorker, quien tiene un enfoque escritural que lo ha hecho meritorio del Premio María Moors Cabot, por la manera en la que ha descrito los perfiles de algunos líderes mundiales. A Lee se le suma Natalia Gumenyuk, periodista ucraniana, cofundadora de The Reckoning Projext, medio que nació tras la invasión rusa en 2022 y que se especializa en la investigación y divulgación de crímenes de guerra; y la laureada cronista argentina Leila Guerreiro, miembro del Consejo Redactor de la Fundación Gabo, quien dará la charla ‘La Mirada de una cronista’ el sábado 6.

La música también estará “por lo llano y por lo hondo”, como expresa Aicardi, con el concierto de su agrupación, 1280 Almas, Los Tupamaros, El Kalvo, Javier Arleta, Verito Asprilla, Paula Pera y Afrolegends. Si usted quiere disfrutar de las actividades que no serán gratuitas, puede realizar la compra de la boletería bajo tres modalidades que están en preventa: ‘Abono 3 días’ por $40.000; ‘Abono 2 días’, $33.000; y el ‘Abono individual’, por $30.00, más los costos de servicio.