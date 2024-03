Así puede leer de forma online la obra póstuma de Gabriel García Márquez: “En agosto nos vemos”

La publicación póstuma de la última novela de Gabriel García Márquez, “En agosto nos vemos”, desafía sus propios deseos y ofrece un intrigante vistazo a la compleja relación entre los legados literarios, las decisiones editoriales y la visión del autor. Este lanzamiento mundial, una década después de su muerte, plantea preguntas fascinantes sobre el papel de los herederos en la preservación y difusión del trabajo de los escritores icónicos.

Después de la muerte de García Márquez en 2014, fragmentos y notas de la novela quedaron archivados en la Universidad de Texas en Austin. Sin embargo, una obra permaneció inédita y olvidada, conforme a los deseos del autor, hasta que sus hijos decidieron desafiar su voluntad.

Una década después de su fallecimiento, la última novela de García Márquez, titulada “En agosto nos vemos”, se publicó en casi 30 países. La historia se centra en Ana Magdalena Bach, una mujer que cada agosto viaja a una isla del Caribe para visitar la tumba de su madre. Durante estos viajes, Ana, liberada temporalmente de las ataduras familiares y matrimoniales, encuentra nuevos amantes.

La publicación póstuma de esta novela añade un capítulo sorprendente a la vida y obra de García Márquez, un icono literario galardonado con el Premio Nobel. Sin embargo, plantea interrogantes sobre cómo se deben manejar las obras póstumas que van en contra de los deseos explícitos del autor.

Para los hijos de García Márquez, decidir qué hacer con “En agosto nos vemos” fue un dilema complicado, según The New York Times. Aunque su padre trabajó arduamente en la novela durante un tiempo, finalmente llegó a la conclusión de que no estaba a la altura debido a su demencia. Sin embargo, la ambigüedad en las evaluaciones de García Márquez sobre la calidad de la obra complicó la decisión de publicarla.

Cómo leer “En Agosto no vemos” de forma online

Esta novela, de 150 páginas y publicada por la editorial Random House, representa un legado literario para los seguidores de García Márquez y constituye un homenaje póstumo al ilustre escritor cataquero.

Para quienes quieran leer esta obra y sean socios de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, podrán disfrutar en línea de esta novedad del universo garciamarquiano a través de OverDrive.

¿Qué es Overdrive? Es una de las colecciones digitales exclusivas para los socios del Banco, ofreciendo una selección de más de 4.000 libros electrónicos y audiolibros de editoriales reconocidas.

¿Cómo puedes acceder a Overdrive si eres socio?