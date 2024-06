Tenga cuidado con las deudas de mora con la DIAN, lo pueden llevar a la Fiscalía, ¿cómo saber cuánto debe?

El pasado miércoles 19 de junio la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que 1.500 contribuyentes fueron llamados por la entidad y por la Fiscalía General de la Nación por el delito de ‘omisión de agente retenedor’.

Este delito, de acuerdo a la Corte Constitucional, tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones tributarias hacia el Estado retenidas por el concepto de impuestos a las ventas y el consumo. La DIAN afirmó que las personas citadas estaría evadiendo impuestos de retención en la fuente, impuesto sobre las ventas (IVA) e impuesto nacional al consumo y la deuda suma $1.2 billones.

Según datos proporcionados por la entidad, el mayor número de contribuyentes morosos se encuentra en el impuesto sobre las ventas (IVA). La distribución de los 230.982 morosos es la siguiente:

Impuesto sobre las ventas (IVA): 103.847 contribuyentes deben un total de $4,7 billones.

103.847 contribuyentes deben un total de $4,7 billones. Retención en la fuente: 120.270 morosos deben $4,6 billones.

120.270 morosos deben $4,6 billones. Impuesto nacional al consumo: 6.865 contribuyentes deben $238.000 millones.

Consulta de morosos en la DIAN

Para verificar si es uno de los morosos en la DIAN, siga estos pasos:

Acceda a la página oficial de la DIAN: https://www.dian.gov.co/.

Diríjase a la sección “Transaccional” y haga clic en “Usuario Registrado” si ya tiene una cuenta. Si no, haga clic en “Usuario Nuevo” para registrarse.

Para registrarse, ingrese su número de cédula, fecha de expedición, correo electrónico y algunos datos personales adicionales.

Si ya está registrado, ingrese con su número de documento y contraseña.

Una vez dentro, vaya a “Consulta obligación” y haga clic en “Consultar el estado de sus responsabilidades”.

Se mostrará una lista de sus obligaciones, incluyendo la cantidad de impuestos adeudados, saldo en mora, valor total de la deuda y fechas de mora.

Multas por incumplimiento de obligaciones tributarias

Según el portal especializado en derecho, Legis, las personas que no cumplan con las obligaciones tributarias o incurran en el delito de retención de fuente pueden enfrentar prisión de 48 a 108 meses. Además, deben pagar una multa equivalente al doble del monto no consignado a tiempo, sin superar 1.020.000 UVT, lo que equivale a más de $43 mil millones. Los morosos del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que no paguen sus deudas dentro de los 2 meses siguientes a la fecha establecida enfrentarán la misma sanción.