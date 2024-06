Los 19 establecimientos que cerró la Dian: algunos son del aeropuerto El Dorado

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelanta hoy el cierre de 19 establecimientos de comercio en Bogotá, en las localidades de Bosa, Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, Cedritos y en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Las medidas se desprenden de las labores de verificación de la obligación de expedir la factura electrónica y se llevan a cabo después de haber cumplido con el procedimiento administrativo correspondiente.

En lo corrido del año, y como resultado de las visitas adelantadas por la DIAN a través de las campañas de la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá, se han efectuado un total de 24 cierres de establecimientos de comercio por no cumplir con la expedición de la factura electrónica y sus requisitos.

Con estas acciones, la administración tributaria continua el trabajo de concientización del sector comercio sobre el deber de facturar de manera electrónica y de cumplir con todas las disposiciones ley para evitar sanciones económicas o que lleven al cierre del establecimiento.

Asimismo, la entidad hace el llamado a los ciudadanos para que exijan siempre la factura electrónica cuando compren bienes o servicios. Para esto, las personas deben entregarle solo tres (3) datos al establecimiento: nombre o razón social, número de cédula o NIT y correo electrónico.

Piqueteadero de ‘Doña Segunda’ entre los establecimientos que cerraron

Para muchos causó sorpresa que el famoso piqueteadero ‘Doña Segunda’ fuera uno de los lugares en los que la Dian determinó cerrar debido al incumplimiento en la factura electrónica, en declaraciones para algunos medios, la propietaria del restaurante, María Segunda Fonseca, se vio conmovida por la decisión.

“Me causa mucho dolor, porque me sacan por noticias si yo no estoy evadiendo impuestos, no le estoy haciendo mal al gobierno, no le estoy quitando nada a nadie. Eso no lo hacen con una persona que le hace mal a la gente”, dijo la dueña del reconocido centro gastronómico.