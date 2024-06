Gustavo Petro: desde Suecia el presidente anunció que hará un importante cambio en su gabinete

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra cumpliendo agenda diplomática en Europa donde, en los últimos días, asistió a Suiza para celebrar el aniversario de las relaciones con ese país. Ahora se encuentra en Suecia en donde se espera se reúna con su homólogo Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Durante su visita al viejo continente, el presidente no ha dejado de lado al país y se ha encargado de opinar y hablar sobre la situación del país en diferentes aspectos, de hecho, aseguró que hará un cambio drástico en su gabinete ministerial.

Esta noticia llamó la atención ya que el Gobierno Petro esta ad portas de cumplir dos años en el poder y, aunque ha hecho varios cambios en su gabinete, ha mantenido la misma base dentro de su gabinete. Aún así, con este nuevo anuncio, se espera que nombres poderosos e importantes del Gobierno pueden abandonar sus cargos por decisión del presidente. El ministro de Interior, el de Defensa y el de Minas y Energía son son que se presume están en ‘la cuerda floja’.

De igual forma, Petro aseguró que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no es uno de los que está en peligro de ser reemplazado y esta decisión también causó revuelo. Varios esperaban que Bonilla fuera uno de los señalados ya que, en materia fiscal, Colombia enfrenta una grave situación que, en su mayoría, se debe al manejo del ministerio de Hacienda. Sumado a esto, desde ese ministerio se aseguró que se reducirá en 20 billones de pesos el Presupuesto Nacional, pero hay quienes presumen que esa cifra puede incrementar a los 64 billones.

¿Cómo se tomará la decisión de quién sale y quién no?

Petro indicó que el criterio para decidir quién sale, o no, del Estado se definirá por, “quiénes hayan podido llevar el cambio hacia adelante, esos seguirán. Quiénes no han podido porque los privilegios se los han impedido. Hay que evaluar su salida”, indicó. De igual forma, aseguró que la ejecución presupuestal no será un criterio para la decisión, ya que, para él, “la ejecución tal como la miden contablemente es superior en los gobiernos anteriores, no me gusta esa ejecución porque es pasar el dinero a los bancos. Mido la ejecución de otra manera, cuánta gente se ha impactado positivamente con la plata del gobierno”.

Finalmente, el Presidente aseguró que, “el cambio de gabinete tiene que ver sobre todo con que vamos en mitad de gobierno y hay que hacer una evaluación”. Sumado a esto, aseguró que aún hay tiempo para mejorar la ejecución en varios frentes y seguir reduciendo las brechas de la desigualdad, que ha sido uno de los pilares de su Gobierno.