Pasaporte colombiano: estas son las opciones para sacar el documento de forma virtual

El pasaporte es uno de los documentos más solicitados por miles de ciudadanos en Colombia, este obligatorio para aquellos que planeen viajar fuera del país, pues este va a ser su documento de identidad fuera del territorio nacional. Sin embargo, tras los últimos escándalos que han rodeado a la Cancillería relacionados con licitación de la empresa que expide los pasaportes, el proceso para solicitarlos se ha visto bastante demorado.

De acuerdo con Ministerio de Relaciones Exteriores, el pasaporte es un documento que “identifica a los colombianos en el exterior y puede solicitarlo todo colombiano (mayores y menores de edad) que cumpla con los requisitos establecidos en la Resolución 6888 de 2021″.

Debido a que este es uno de los documentos más solicitados, es que la Cancillería dispone de citas para que los ciudadanos accedan a sacar el pasaporte. Cabe mencionar que el proceso, para agendar una cita, se puede realizar de manera virtual.

Sin embargo, existen algunos casos muy puntuales en los que la entidad ofrece la posibilidad no solo de agendar la cita de forma virtual, sino que se expida el documento como tal de la misma forma, sin necesidad de acercarse a una sede física para tomarse la foto ni sus datos. No obstante, las personas que desee hacer esto debe saber que esto solo se permite bajo circunstancias muy puntuales y no es para todo el mundo.

Requisitos para sacar el pasaporte por internet

Ser mayor de edad y tener un pasaporte ordinario o ejecutivo electrónico válido, emitido a partir del 17 de noviembre de 2017.

Haber realizado satisfactoriamente una autenticación biométrica al obtener el pasaporte previo.

Solicitar un cambio de pasaporte por voluntad propia.

Pasaporte dañado que no puede ser utilizado.

Pasaporte actual sin suficientes páginas disponibles o con todas las páginas usadas.

Pasaporte perdido o robado.

Las personas que quieran cambiar el tipo de pasaporte, ya sea a ordinario o ejecutivo, deben diligenciar el formulario correspondiente que puede encontrar dando clic aquí.

La entrega del nuevo pasaporte se hará en persona, mostrando el pasaporte anterior vigente y un documento de identidad válido y en buen estado, salvo en casos de robo o extravío. El usuario deberá escoger una de las tres oficinas de expedición en Bogotá (Sede Norte, Calle 53 y Sede Centro) o, como proyecto piloto, el Consulado General en Hong Kong para la entrega.