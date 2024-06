“Yo a ese psicópata lo conocí en las audiencias”: Papá de Valentina Trespalacios afirmó no conocer de la relación con Polous

El caso de la conocida DJ Valentina Trespalacios parece finalmente tener justicia por su atroz asesinato. Y es que tras más de un año del proceso, el estadounidense John Poulos fue condenado a 512 meses en prisión. El sujeto, no solo asesinó a la colombiana sino que pretendió huir del país tras haber dejado el cuerpo de la mujer en un contenedor de basura dentro de una maleta.

Poulos fue condenado tras el análisis de decenas de videos en los que quedó en evidencia cómo Trespalacios junto al gringo ingresan a un apartamento para nunca salir con vida. En las imágenes se reconoce claramente al estadounidense sacando el cuerpo de Valentina en un carro de supermercado mientras trata de disimular tapándolo con una cobija.

A lo anterior, también se suman los rastros de violencia hallados en el cuerpo de la DJ. Para el juez, “él quería desquitarse de Valentina, por esos celos que no podía controlar. Él pensó que porque le enviaba regalos a la familia tenía algún derecho para poseer”. En esa misma línea, las pruebas demostraron que la joven de 21 años presentó diversos hematomas en sus brazos y en su cara, rastros de la asfixia, entre otros.

Una vez se conoció el dictamen de la justicia, el padre de Trespalacios habló a medios nacionales dando detalles de su relación con la joven. Según él, es una persona conservadora y no le gustaba que su hija se desempeñara como DJ. Por esa misma razón, los hermanos y la madre de la joven le habrían ocultado que ella tenía una relación con el estadounidense.

“Yo no vivía con Valentina, estaba con la mamá, nos hablábamos por teléfono, pero nunca estuve de acuerdo con que fuera DJ, por lo mismo, porque es una vida nocturna y ellas me lo negaban todo. Una vez llegué a la casa y ella estaba haciendo una videollamada con una prima y ella entró al cuarto y escuché que estaba en México con él, a mí no me gustaba”, especificó el papá.

Otro de los detalles que reveló es que solo vino a conocer a Polous en las audiencias y afirmó que como padre tenía el presentimiento de que algo malo iba a pasar porque él ha escuchado más de una historia en la que extranjeros se enamoran de colombianas que luego aparecen muertas o nunca aparecen.

¿Cuáles son las líneas de atención por violencias basadas en género?

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía