ÚLTIMA HORA | Presidente Gustavo Petro sufrió una intoxicación que lo obligó a suspender su agenda

En horas de la mañana del miércoles 29 de mayo se confirmó la noticia desde la Casa de Nariño sobre la intoxicación que sufrió el presidente Gustavo Petro tras haber ingerido un alimento que no le sentó bien a su salud. Pese a que se descartó que se tratara de un hecho que pusiera en peligro la vida del mandatario, el jefe de Estado tuvo que cancelar su agenda del día a causa de las recomendaciones médicas.

De acuerdo a la información entregada por fuentes cercanas a la Presidencia, el presidente Petro está en buenas condiciones de salud; no obstante, debido al malestar generado por la intoxicación, no podrá asistir a los compromisos pactados para hoy, en los cuales incluía una visita a las 11:00 de la mañana a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, para la ceremonia de traslado de mando del Ejército que asume el general Luis Emilio Cardoso que ocupara el cargo de Luis Mauricio Ospina. En este primer evento, se espera que el presidente haga llegar el oficio de su no asistencia para cancelación oficial el evento.

Un segundo compromiso, que el mandatario al que el mandatario no podrá asistir, tiene que ver con el lanzamiento de las transferencias para los adultos mayores de 80 años, las cuales tendrían un incremento en el monto del beneficio pasado de los $80.000 a los $225.000. Sin embargo, en este segundo evento se espera que sea otro miembro representativo del Gobierno suplante al jefe de Estado y acompañe al director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, para cumplir con este acto público.

Este acto seguirá sin la presencia del presidente y continuará como se tenía previsto a la 1:00 de la tarde en el Jardín Botánico de Medellín. No obstante, se espera que la organización del evento confirmé de forma oficial su continuidad, dependiendo de la importancia que tendría la ausencia del jefe de Estado.