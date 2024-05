Cartagena quiere cambiar su cara hacia un turismo cultural y a una ciudad abierta las 24 horas

Una ciudad como Cartagena que tiene visitantes de todas las nacionalidades y que ofrece planes y vida nocturna las 24 horas del día ahora está trabajando en la propuesta de abrir una oficina que gestione la vida nocturna y que a la vez cambie la cara del ‘Corralito de piedra’ hacia un turismo cultural que nunca duerma.

Recientemente estuvo en Cartagena Ariel Palitz, exalcaldesa nocturna de Nueva York quien propone la creación de una oficina especializada en la administración de la vida nocturna en Cartagena. Esta idea propone que las cámaras de comercio, oficinas distritales y entidades culturales como museos, teatros, bibliotecas y galerías tengan una oferta las 24 horas.

“Ya Nueva York funciona 24 horas, aquí lo importante es que Cartagena tenga una persona que se dedique enteramente. Es un proceso largo donde van a haber modificaciones, pero inicialmente me parece muy interesante. La idea es buscar el equilibrio entre la seguridad y el entretenimiento que se pueda brindar”, señaló Palitz a PUBLIMETRO.

Suministrada Camilo Ospina Guzmán, presidente de la Junta Directiva de Asobares Colombia y Ariel Palitz, exalcaldesa nocturna de Nueva York.

Lina Rodríguez, directora del Instituto de Cultura y Turismo (Icultur), junto con la nueva Secretaría de Desarrollo Económico de Bolívar, anunció el inicio de la primera estrategia de economía nocturna fuera de Cartagena, denominada ‘Mompox Midnights’.

“Mompox tiene unas grandes apuestas en materia de turismo cultural como el Festival de Jazz que se realiza el próximo semestre, pero que desde ya tiene una preparación muy importante y es el escenario ideal para comenzar a probar esta estrategia que iremos perfeccionando con la medición de impacto a través de las cámaras de comercio y las universidades, para quedarnos con una data importante y luego tomar decisiones a niveles gremiales y de la política pública para generar esta gran apuesta nocturna”, detalló Rodríguez.

La inquietud de Asobares Cartagena es poder revitalizar la vida nocturna del Centro Histórico para ofrecer planes para todos los gustos, familiares, culturales y recreativos que atraigan un turismo más seguro en la zona.

“Tenemos que regular las actividades nocturnas y eso hay que reconocerlo para cambiar y crear estos espacios. No sólo para la vida nocturna de los adultos sino de las familias y que todos puedan encontrar en el Centro Histórico unas experiencias para cada uno. El que viene con sus familias encuentre experiencias familiares y los que vienen en pareja también disfruten y para quienes desean tomarse una copa también lo puedan hacer de forma segura”, expresó María Teresa Vergara, presidenta Asobares Cartagena.

El término “diversión y rumba” asociado a la noche en Cartagena ha generado debates sobre cómo equilibrar las oportunidades laborales para los trabajadores formales e informales y el disfrute familiar saludable mediante actividades culturales.

“Traemos a Ariel que una de las referentes de esa gobernanza nocturna y que es esa nueva forma de gobernanza de las ciudades, reconociendo que la noche tiene un potencial inmenso en el desarrollo económico, social, laboral, cultural de las ciudades nos llena de orgullo y el que podamos tener un conversatorio con la alcaldía, con el empresariado, con la comunidad y cómo estos mecanismos median entre los conflictos comerciales y residenciales. Los que quieren descansar la ciudad la descansen, los que tienen que gestionarla desde la administración nos podamos ver representados”, Camilo Ospina Guzmán, presidente de la Junta Directiva de Asobares Colombia.

Ospina destacó la importancia de integrar una mezcla equilibrada en los sectores residenciales de la ciudad.

“Lo que estamos planteando es que todos podamos vivir una ciudad 24 horas, no una fiesta 24 horas y en eso somos absolutamente tajantes y entre más oportunidades tenga Cartagena de tener una oferta cultural, bibliotecas, notarías haya en la noche, más nos cuidamos y no hay nada peor para la inseguridad que una calle desolada, que no se gestione y ese aspecto no pasa cuando la calle tiene vida comercial y respetando el desarrollo residencial”.

Sobre la gobernanza que la Alcaldía de Cartagena le ha dado al Centro Histórico, Asobares señala que los cambios han sido positivos en este primer semestre del mandato de Dumek Turbay.

“Estamos agradecidos con esta Alcaldía que en tan solo cinco meses le ha dado un vuelco a la ciudad y la gobernación también muy comprometida y tenemos una articulación con el gobierno y los empresarios. Esto no es posible si no hay un trabajo interdisciplinario donde nos veamos representados todos los actores, del sector público, privado y de la comunidad residencial”, opinó Ospina.

Cartagena quiere cambiar su cara hacia un turismo cultural y a una ciudad abierta las 24 horas

A principios de este año, la Alcaldía de Cartagena junto con las autoridades comenzaron el Plan Titán donde se hizo sellamiento a algunos bares y sitios de la vida nocturna, por no cumplir las normativas esto generó un debate en la ciudad y que se ha ido superando con el paso de los meses.

“Se ha avanzado y en un primer mes se comenzó a acoplar. Cartagena estaba en una situación muy deteriorada en términos económicos, de seguridad y urbanísticos con atractivos absolutamente abandonados. Se hicieron ajustes y hubo molestias al inicio. Todavía permanecen algunos cerramientos con vallas en algunas plazas y consideramos que se deben abrir al público y generar una oferta que llame también a las familias con una propuesta cultural, de música, de galerías itinerantes, de museos abiertos en la noche y que no solamente lo que haya en la noche sea la fiesta”, destacó Ospina.

Por su parte, la exalcaldesa de la vida nocturna de Nueva York destacó que Cartagena tiene mucho potencial para implementar esta apuesta hacia un turismo más internacional y sostenible en el tiempo. “Quedé muy sorprendida con la belleza de Cartagena y sus atractivos turísticos, que no tienen nada que envidiar a otro destino internacional de alto nivel y creo que sus visitantes internacionales crecerán exponencialmente en el tiempo”, resaltó.

Cifras de Asobares en Colombia en 2024

El gremio de la vida nocturna en el país también se pronunció en Cartagena sobre cómo se encuentra el sector en 2024 en términos económicos.

“Este año ha sido particularmente difícil y el observatorio económico que publica Asobares, mes a mes, así lo está diciendo. El 67 por ciento de los afiliados, que tenemos cerca de dos mil setecientos afiliados en el país, reportó una disminución en sus ventas y este dato nos los dio hace pocas semanas nuestra dirección de estudios económicos y los 16 departamentos dónde hace presencia Asobares nos están reportando disminución en aforo, como en consumo y eso exige una reactivación económica. Esto enciende las alarmas tanto con el gobierno nacional como con los gobiernos locales”, indicó el presidente de la junta directiva de Asobares.

Sin embargo, pese a que las cifras no despegan este año, todavía esperan dialogar con el gobierno para poder sumarse a la reactivación económica que necesita el país a través de la reforma tributaría.

“Necesitamos una generación de incentivos para la contratación porque el disminuir los ingresos de los establecimientos lamentablemente va a tocar eliminar puestos de trabajo y allí es donde se necesita una inversión y aplicar unos incentivos para mantener esas nóminas o contratación de nuevo personal para aquellos que siguen abriendo proyectos aún en esta adversidad. Con el gobierno nacional aplaudimos y recibimos con mucha satisfacción la intención de presentar una nueva reforma tributaria que corrija las distorsiones económicas para disminuir la tasa impositiva de las empresas del sector y bares y restaurantes por será bienvenida y esperamos tener esa conversación con el gobierno”, concluyó Ospina.

La cifra: El 67 por ciento de los afiliados de Asobares en el país, reportó una disminución en sus ventas en 2024.