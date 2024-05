“La herida ya está sanada”: Papá de Andrés Colmenares envió emotivo mensaje al cielo por el cumpleaños de su hijo

El 31 de octubre de 2010, se presentó uno de los casos más sonados en Colombia, suceso en el que perdió la vida el joven universitario Luis Andrés Colmenares, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el caño ubicado en el sector del Virrey, en el norte de Bogotá. Tras casi 14 años de lo sucedido, su padre decidió homenajear su existencia en el que sería el cumpleaños 34 del joven que estudiaba Economía e Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes.

Mediante su cuenta de ‘X’ donde acumula más de 63.000 seguidores, el padre de Colmenares dejó un emotivo mensaje con el que celebró la existencia de su hijo, dando a conocer con sus palabras que ya perdonó a los implicados en el deceso de su hijo mayor.

“Lo digo con sinceridad, libre de cualquier sentimiento vengativo, sino con la fortaleza que Dios me ha dado. Después de catorce años viviendo con la ausencia de Luis Andrés, puedo decir con certeza que la herida ya está sanada, el dolor está un poco aliviado, pero la cicatriz no se puede borrar porque la ausencia no tiene remplazo. Perdonar no es olvidar. Feliz cumpleaños en el cielo Luis Andrés”, expresó el guajiro.

“En mi experiencia de vida, afirmo con convicción que no hay mayor alegría que el nacimiento de un hijo. Por la misericordia de Dios, he sido bendecido tres veces con esa alegría. Hoy hace 34 años que la viví por primera vez cuando abracé a Luis Andrés (q.e.p.d.), y le ruego a Dios con todas las fuerzas de mi fe para que lo tenga en su santa gloria”, añadió.

¿Qué pasó con Laura Moreno y Jessy Quintero, involucradas en el caso Colmenares?

Tan solo un año después de los hechos, Moreno fue acusada por la Fiscalía por ser coautora en el delito de homicidio; por su parte, Quintero tuvo que responder por los delitos de encubrimiento y falso testimonio. Para 2017, el Tribunal de Bogotá, decidió absolverlas de toda responsabilidad, basados en el perito analizado por la jueza 11 de conocimiento, Paula Astrid Jiménez. Este informe no ayudó a determinar si este caso estaba asociado con un homicidio o un accidente.