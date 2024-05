Olmedo López: “Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación que investiga a Petro, se vendió”

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) de Desastres, se ha visto envuelto en una fuerte polémica este mes debido al escándalo de los carrotanques. Este caso de presunta desviación de dineros por 4.000 millones de pesos, que habrían llegado a manos de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle, se destapó después de que el exsubdiector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, denunciara públicamente que, presuntamente por ordenes de López, le entregara el dinero a ambos. ¿Quién es el nuevo salpicado en este caso?

En entrevista para la Revista Semana, Olmedo López aseguró que Wadith Manzur, el presidente de la Comisión de Acusación que actualmente investiga al presidente Gustavo Petro por su fuero político, está salpicado por el escándalo de los carrotanques de La Guajira. “Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados, para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”, aseguró el exdirector.

Sumado a esto, López fue enfático en asegurar que Manzur “se vendió” y aseguró que ese presunto ‘soborno’ se dio por medio de la adjudicación de contratos a su favor. “Es un tema de contratación, fundamentalmente, está documentado, tengo las evidencias, recibí también instrucciones, no se me ocurrió a mí, no acordé con el representante a la Cámara, recibí una orden y la orden se transmitió”, sentenció´López.

Finalmente, Olmedo López aseguró que todas las pruebas con respecto a este caso las entregará a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, lugar en el que él solicitó un principio de oportunidad buscando contar su versión y entregar las evidencias que tiene en su poder.