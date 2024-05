Los presidentes del Senado y la Cámara habrían recibido $4.000 millones en sobornos

Ivan Name y Andrés Calle habrían recibido sobornos.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró que su exjefe, Olmedo López, le ordenó entregarle a Iván Name, Presidente del Senado, y a Andrés Carrillo, presidente de la Cámara de Representantes, $3.000 y $1.000 millones de pesos respectivamente. Pinilla, que confesó esto a la revista Semana, también aseguró que el dinero se entregó, en parte, para que apoyaran las reformas sociales del Gobierno Nacional.

Según le contó Pinilla a Semana, el dinero se entregó entre septiembre y octubre del 2023, además, asegura que el acuerdo se hizo entre varias reuniones de Olmedo López con Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, y Sandra Ortiz, consejera para las regiones. De igual forma, Pinilla aseguró que el dinero salió del contrato de los carrotanques que pretendían llevarle agua potable a varias regiones de La Guajira.

“Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos’. Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, le confesó Pinilla a revista Semana.

Sumado a esto, el exsubdirector de la UNGRD recibió el dinero en efectivo en tres maletas negras y, posteriormente, lo entregó a los presidentes del Senado y Cámara. También confesó que fue él quien hizo la entrega del dinero personalmente y aseguró que los $4.000 millones de pesos estaban repartidos en billetes de $50.000 y $100.000 pesos. Otra confesión que generó polémica es que Pinilla, según dice, entregó el dinero antes de las elecciones regionales del 29 de octubre del 2023, por lo que él mismo supone que el dinero pudo ser usado para comprar votos.