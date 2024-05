Laura Ojeda terminó contra las cuerdas luego de perder pleito legal contra la hermana de Day Vásquez, ¿qué pasó?

Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, es hoy en día una de las figuras públicas de mayor interés en las redes sociales, esto gracias al escándalo que rodea a Nicolás por presunto enriquecimiento ilícito, pues la Fiscalía lo investiga por haber recibido dinero producto del narcotráfico, supuestamente. Ojeda, quien además es la madre del primogénito del exdiputado del atlántico, ha sido uno de los apoyos más fuertes para el joven en este proceso.

Pero, a su vez, Laura ha llamado la atención por la controversia que la rodea y la relaciona con su examiga Day Vásquez, quien es la exesposa de Nicolás, Vásquez, aseguró que Ojeda interrumpió en su matrimonio y logró que el exdiputado le fuera infiel con ella. Esto, presuntamente, habría logrado enfurecer a Day quien fue la encargada de acusar públicamente a Nicolás por supuesto enriquecimiento ilícito.

Ante esto, Ojeda y Vásquez han protagonizado toda una discusión mediática, pues las dos mujeres se envía varias indirectas a través de redes sociales, las cuales son bastante llamativas. No obstante, recientemente Ojeda se fue en contra de la hermana de Day que se desempeña como policía en la presidencia y la acusó de abusar de su autoridad para intimidar a otros patrulleros.

Pantallazo de las historias de Laura Ojeda sobre la hermana de Day Vásquez (Redes sociales Laura Ojeda)

Ojeda no solo habló de la hermana de Day, sino que además involucró a la novia de la patrullera que también es policía. “La hermana y la novia de la hermana son policías y están en el esquema presidencial, abusan de su poder para no laborar en su horario, desfalcando al país con sueldos perdidos”, decía una historia que Laura publicó en su cuenta de Instagram.

Al parecer, las dos policías habrían solicitado de manera privada, por mensaje de WhatsApp, que Laura se retractara de sus palabras; sin embargo, Ojeda se negó diciendo: “No me retractaré porque de eso hay evidencia de sus comportamientos, sus mismos compañeros han comentado mientras están laborando consumiendo licor, hay testigos y hay evidencia de eso. Tal cual del tema de mi exapartamento vigilante dejó constancia de lo sucedido en la administración”.

Pero debido a que Ojeda no pudo probar los hechos, las dos patrulleras tuvieron que llegar el caso por orden legal, tras una denuncia por difamación. Laura tuvo que retractarse diciendo que “La hermana y la novia de la hermana son policías, se encuentran en el esquema presidencial y no me consta que han abusado de poder, por lo tanto, cumplen con su obligación laboral sin queja alguna como lo requieren en sus instituciones”, dijo. Y agregó que: “En cuanto a lo sucedido en el antiguo apartamento donde residía, no aporté evidencia y, por lo tanto, no consta lo antes dicho”.

El abogado de las dos policías, Ricardo Guzmán, también se pronunció sobre el caso: “El día de hoy encontrándonos en audiencia de conciliación y haciendo uso del artículo del 225 del Código Penal la señora Laura Ojeda Estupiñán concilia con las patrulleras y manifiesta que habrá retractación por parte de ella referente a las declaraciones injuriosas que tuvo en contra de mis poderdantes de la misma manera en que las realizó, estos son revés para la señora Ojeda, ya que fue obligada debido al acervo probatorio que se tenía”, dijo el jurista, de acuerdo a la Revista Semana.