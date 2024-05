“Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”: Petro sobre rifirrafe entre Quintero y Carrillo

Este viernes, 3 de mayo, el país ha sido testigo de los constantes señalamientos que se están haciendo tanto Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, como Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presuntas asignaciones de puestos. Así como Carrillo asegura que Quintero favoreció contratos a sus intereses particulares en el periodo que estuvo en la Alcaldía, Quintero también asegura que Carrillo hizo un nombramiento cuestionable. Ante los hechos, el presidente se pronunció.

Todo inició cuando Carillo publicó a través de sus redes sociales un hilo en el que aseguró que Quintero “quiere amordazarme para que no se le relacione con la @UNGRD; pero su versión, según la cual, nunca ha tenido cuotas en la Unidad es bien difícil de creer”.

Luego se mencionó a “Alethia Arango Gil, la subdirectora de Reducción de @olmedolopezm en la @UNGRD, fue directora del @DAGRDMedellin por 14 meses, luego pasó a la subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público y finalmente a la Subsecretaría de organizaciones sociales”.

Carrillo aseguró que ”Alethia se fue de la @UNGRD, pero adivinen a quién iban a nombrar en su remplazo: ¡A Luisa Fernanda Gómez Villegas! ¡La secretaria de Infraestructura de @QuinteroCalle!”.

El exalcalde habló en Blu Radio sobre las acusaciones de Carrillo y asegura que hacen parte de una estrategia “para desviar la atención de una pregunta” que asegura se ha hecho desde hace tiempo acerca del nombramiento en la Secretaría General de un sobrino de Iván Name, presidente del Congreso de la República, quien está investigado por “entregar 3000 millones de pesos” en el escándalo de los carrotanques de la Guajira.

“He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, escribió el presidente, Gustavo Petro, en su cuenta oficial de X antes Twitter.

De inmediato Daniel Quintero le respondió al presidente diciendo: “Que se caiga lo que esté flojo Sorprende no solo el nombramiento por parte de @CarlosCarrilloA del sobrino de Name en la Secretaría General, sino que dijera que no lo va a sacar. Name sobrino no puede ser quien investigue a Name tio”.