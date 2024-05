Revelan audios de funcionario de Quintero exigiendo renuncia a directiva que no quiso “aportar plata”

A través de las redes sociales se conocieron los audios en los que Juan Daniel Pulgarín, subsecretario de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión de la administración de Daniel Quintero Calle, en los que presiona la renuncia de Pilar Rodríguez, que para ese momento era la directora de técnica de la Unidad de Niñez, por negarse a pagar la cuota que le exigían a los funcionarios para la Fundación ‘El futuro de parece a nosotros’.

La reconocida abogada, Gloria Jaramillo, a través de Tyche, su cuenta de X antes Twitter, publicó los audios y el correo con el que la funcionaria denunció la presión que vivió para pasar su renuncia.

En la primera llamada, Pulgarín le pide el informe final de su gestión y le insiste en la fecha en la que hará la entrega. Para ese momento, la funcionaria le explica que está en el municipio del Retiro y que depende de la persona que le va a ayudar para radicar la renuncia en la Alcaldía.

Pulgarín le insiste y dice: “mientras tanto voy a irme entendiendo con el líder del programa, para temas de la Unidad, o ¿a quién delegarías para ello?”. Rodríguez le indica quién es la persona que quedaría a cargo y le responde a los cuestionamientos que le hace Pulgarín, mientras este le insiste en que debe presentar el oficio de renuncia.

“Ya te he pedido varias veces”, dice Pulgarín, mientras que Rodríguez le explica: “me lo pidieron de jueves para viernes y yo no he ido. El fin de semana obviamente no. Hoy ya lo entrego”.

“Quiero que tengas claro algo. Tienes que tener clara la fecha del día de renuncia y la renuncia voluntaria. Esos dos elementos son importantes”, le recalcó Pulgarín.

“Aquí las grabaciones que dejan constancia de como el entonces subsecretario JUAN DANIEL PULGARÍN, presiona a @mprchona para renunciar tras negarse a dar la cuota a la fundación “EL FUTURO SE PARECE A NOSOTROS”, en la primera grabación, se escucha como exige la carta tras más de un minuto de conversación”, escribió la abogada a través de su cuenta de X antes Twitter.