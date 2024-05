¿Cuáles son las pruebas de Laura Sarabia en las que asegura ser víctima de extorsión y desprestigio?

Este jueves 2 de mayo se pudo conocer que Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por extorsión y según ella, una campaña de desprestigio en su contra. Según la alta funcionaria por medio de su WhatsApp, ha recibido mensajes que le aseguraban de una red de difamación.

“Desde hace varios meses se ha venido gestando un clima de desinformación en mi contra, que pretende dañar mi reputación, afectar mi buen nombre y la ejecución pacifica de mis funciones como servidora pública. Hay gente que viene usando mi nombre para infamias, tráfico de influencias y otros actos indebidos. Todos estos actos pretenden desconocer que nadie puede hablar en mi nombre ni usarlo indebidamente”, dice el texto presentado ante la Fiscalía.

Según Sarabia, los mensajes fueron recibidos por alguien que se identifique como ‘Bryan Zapata’ y quien además le aseguró haber trabajado en una UTL del Congreso de la República.

“Estos mensajes mencionan que dos honorables representantes a la Cámara estaban detrás de la publicación de unos audios donde se menciona mi nombre. Posterior a la recepción de los mensajes, donde se relacionan a ciertas personas con la campaña de desinformación a la que he estado sometida, y sobre las cuales no puedo determinar su veracidad, teniendo en cuenta que yo misma he sido víctima de este tipo de menciones que pretenden el uso de un nombre de manera difamatoria, recibí un video donde se muestran chats de WhatsApp de las personas mencionadas en la comunicación”, se lee en el escrito.

En el documento, Sarabia afirma que toda esta campaña difamatoria y de persecución, tiene como objetivo buscar su salida en el gobierno.

“Las persona que me envía estos mensajes, que se identifica como ‘Bryan Zapata’, ofrece venderme esta información o el celular donde reposa la misma. Ofrecimiento que decliné inmediatamente. Me gustaría añadir que estos hechos, que posiblemente sean extorsivos, son un reflejo de la campaña de desinformación y desprestigió que he venido sufriendo hace varios meses, situación que viene conociendo desde septiembre del año 2023 tanto la Fiscalía General de la Nación como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tratarse de un tema de violencia política contra la mujer”.