Laura Sarabia reaccionó al significado de “coya”, palabra con la que Benedetti se refiere a ella

Este sábado, 27 de abril, Semana reveló unos audios que comprometen a la exsenadora Aida Merlano y al exsenador Armando Benedetti. Los audios son de una fuertemente discusión en la que abordan varios temas, entre lo que hablan de Laura Sarabia, señalando que sabe varias cosas que pueden comprometer al Gobierno Petro y en medio de la conversación Benedetti se refiere a Sarabia con la palabra “coya”, por lo en la últimas horas la mujer cercana al presidente se pronunció a través de sus redes sociales.

Laura Sarabia se refirió a la palabra, pero no directamente, lo hizo señalando al periódico El Colombiano que publicó su significado, ya que es una expresión poco conocida en el país.

Laura Sarabia critica a El Colombiano por publicar el significado de la palabra “coya”

“Este artículo de @elcolombiano es misógino, ruin y lo más doloroso para una mujer”, escribió a través de su cuenta de X o Twitter.

El artículo se titula: “¿Qué es “coya”? La palabra que se hizo viral por los audios de Benedetti y Aida Merlano”. En este revelan los apartes de los audios en los que el hoy embajador ante la FAO, se refiere a Laura Sarabia.

“Coya, en el lenguaje coloquial de la costa, de donde son originarios tanto Benedetti como Merlano, hace referencia a una “puta” o “mujer bandida que se acuesta con todo el mundo”, como le explicó a El Colombiano un experto en lenguaje popular colombiano”, publico el diario.

Este artículo de @elcolombiano es misógino, ruin y lo más doloroso para una mujer. pic.twitter.com/oVucalFqt0 — Laura Sarabia (@laurisarabia) April 28, 2024

Los usuarios de internet de inmediato se pronunciaron diciendo que: “Es decir: Benedetti le dice Coya, perra, malparida, bruta, etc, pero su ataque es a @elcolombiano… bastante miedito le tiene Laurita al Benedetti”, “O sea, la culpa es de El Colombiano y no Benedetti que te llamó coya y varias veces te dijo “perra”. Vaya a reclamarle a él”, “Benedetti en cada audio no la baja de hpta y de Coya y los malos son los de el colombiano? Sea sería muchachita” y “Pero si fue AB el que te dijo así. El medio da un contexto explicando qué significa esa expresión, que no es común en todas las regiones”.