“Respeto por nuestra vida”: Conductores del SITP se manifestaron por bus incendiado frente a la Universidad Distrital

En la tarde del jueves 25 de abril, encapuchados quemaron un bus del Sistema Integrado de Transporte - SITP, en cercanías de la sede Tecnológica de la Universidad Distrital, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar ; acto vandálico que generó indignación en la ciudadanía. Algunos conductores de este sistema decidieron levantar su voz ante lo sucedido mediante un emotivo video en el que pidieron respeto por sus vidas.

“Quemar un bus es un acto criminal, no una forma válida de manifestarse, No podemos permitir que las manifestaciones en Bogotá terminen en vandalismo ni en actos criminales. (...) Gracias a la reacción de los equipos de las Secretarías de Gobierno y Seguridad y Transmilenio, los pasajeros y el conductor del bus alcanzaron a salir y no se registran personas lesionadas”, fueron las palabras del alcalde Carlos Fernando Galán, frente a la quema del automotor, que se dio luego de unas protestas que tenían totalmente bloqueada este punto de la avenida Ciudad de Cali.

Pasadas las horas de lo sucedido, algunos operarios de estos automotores azules decidieron grabar unas imágenes en las que mostraron su indignación frente al hecho, las cuales fueron grabadas justo frente a lo que quedó de la estructura del vehículo que fue prendido en llamas. Estos trabajadores también decidieron hacer un acto simbólico ondeando varias banderas blancas.

“Queremos compartir un llamado para reflexionar sobre la importancia de no normalizar la violencia en ninguna de sus formas. Nosotros somos un equipo de trabajo que madruga todos los días para lograr nuestros sueños, llevar el pan a nuestra mesa, pagar el estudio de nuestros hijos y para cuidar de forma digna a nuestros padres y familias. (...) Somos iguales a todos ustedes, podríamos ser su vecino, su amigo, su familiar, por eso hoy queremos pedirle respeto por nuestras vidas y la labor que realizamos”, expresó uno de los trabajadores en el videoclip.