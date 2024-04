¿Fuerzas sobrenaturales o vandalismo? Qué le pasó a la puerta de la Comisión VII del Senado

En la mañana de este miércoles 17 de abril, varios congresistas, visitantes y trabajadores del Congreso de la República se encontraron con una desagradable sorpresa en la entrada de la Comisión VII del Senado. Según lo informado, en principio fueron los celadores del recinto los que se percataron de la novedad, ya que, mientras hacían los recorridos mañaneros encontraron vidrios en el suelo y la puerta de la Comisión totalmente quebrada. Desde ese momento empezó a retumbar la pregunta por todo el Congreso de la República: ¿qué pasó con la puerta de la Comisión VII del Senado?

Una vez la noticia empezó a rodar en medios de comunicación y las redes sociales de los congresistas, se empezó a hacer común el mismo llamado que hizo, por ejemplo, el senador Nicolás Echeverry a través de su cuenta de X: “Exigimos una investigación inmediata para determinar quién fue el responsable de este daño en la Comisión Séptima del Senado. Este comportamiento irresponsable y destructivo no tiene cabida en nuestra institución”.

¿Fue vandalismo lo que dañó la puerta de la Comisión?

Varios empezaron a especular que pudo ser un caso de vandalismo, ya que, recordemos, fue en la Comisión VII del Senado donde finalmente se hundió la reforma a la salud del gobierno Petro. Otras personalidades de la política colombiana, como el expresidente Álvaro Uribe, se refirieron al tema en redes sociales. “Así amaneció la puerta de la Comisión Séptima del Senado. ¡¿Qué paso?!”, dijo el exmandatario en su cuenta de X.

¿Fuerzas paranormales detrás de la puerta de la Comisión?

A medida que se iban conociendo detalles varias personas empezaron a especular que, tal vez, el responsable del daño a la puerta de la Comisión VII del Senado pudo ser una fuerza sobrenatural. Se reportó que entre las 2:30 a.m. y 3:10 a.m. la seguridad del Congreso fue avisada del daño, pero no se sabían a ciencia cierta qué había pasado.

Varios usuarios en redes sociales especularon que fueron fuerzas sobrenaturales las que dañaron la puerta de la Comisión. La principal razón para creer esto fue la hora en que se alertó el daño, principalmente porque en el argot popular, y en las películas de terror, se ha popularizado la creencia de que cerca de las tres de la mañana es cuando suceden cosas sobrenaturales.

¿Qué pasó en realidad con la puerta de la Comisión VII del Senado?

Las cámaras de seguridad del Congreso de la República dejan ver que a las 10:07 p.m. del martes 16 de abril la puerta de vidrio se venció. Posteriormente, a las 3:01 a.m., un trabajador de los servicios de seguridad del recinto se percata del estado de la puerta y la toca para verificar su estado. Esto provoca que la puerta caiga en pedazos.

Pese a que ahora se conoce la verdadera razón por la que la puerta amaneció quebrada, aún no se sabe que provocó que a las 10 de la noche la puerta se quebrara y por qué, si el trabajador de seguridad vio como la puerta de derrumbó delante suyo, no reportó la novedad.

A continuación, vea el vídeo de lo que pasó con la puerta de la Comisión VII del Senado de la República: