La fuerte discusión entre Petro y Vicky Dávila por el conflicto de Irán e Israel

El actual conflicto de Irán e Israel, fue el tema que desencadenaría una nueva discusión entre el presidente Gustavo Petro y la periodista Vicky Dávila, esto porque la directora de Semana, escribió en su cuenta de “X”, antes Twitter, que el mandatario de los colombianos no ha salido a reprochar la embestida iraní sobre los israelíes.

“Aunque Israel resiste feroz ataque terrorista de Irán, Petro no condena tal hecho. Por el contrario, da rienda suelta a su antisemitismo, vuelve e hablar de “genocidio”, culpa a Israel una vez más y a Estados Unidos al que acusa de “incendiar el mundo”, escribió Dávila, quien fue más allá y aseguró que el jefe de Estado tomó partido y está con Irán.

“Mientras el mundo se solidariza con Israel, el Gobierno Petro se alinea con Irán, ya lo había hecho con Hamas”, sentenció la comunicadora.

El presidente Petro por su parte, le respondió señalándole las cifras que ha dejado la guerra de Israel a Palestina.

“La muerte de 40.000 personas entre ellas 20.000 niños es un genocidio señora”.

Luego en otro posteo aparte, Petro le lanzó un dardo:

“Condeno la muerte de cualquier niño por la guerra. ¿Tu, Vicky, lo hiciste?”.

Nuevamente la periodista volvió a responderle airadamente:

“Por favor, ¿puede condenar de una vez por todas el ataque terrorista de Hamas contra Israel en octubre? ¿Esos niños decapitados no valen?¿esas mujeres asesinadas, violadas y exhibidas como trofeos de guerra, no importan? ¿Esos ancianos masacrados deben quedar en el olvido? ¿Y los secuestrados?”, escribió Dávila, quien le recordó que era el presidente de Colombia:

“¿Puede condenar el ataque terrorista de Irán contra Israel con drones asesinos? Es que usted es el presidente de Colombia y la mayoría de los colombianos condenamos el terrorismo, venga de donde venga. Usted debe hacer lo propio. Y no ponerse del lado de los asesinos y terroristas”.

La postura de Petro sobre lo que pasa entre Irán e Israel

El presidente Gustavo Petro ha sido más que enfático en pedir que cesen las hostilidades de parte de Israel a Palestina, ha sido uno de los mandatarios a nivel mundial que más ha condenado la muerte de civiles en el territorio de Gaza; incluso ha abogado por la paz en este territorio.

“Solo los niños israelíes dormirán tranquilos si duermen tranquilos los niños palestinos. Es la paz el objetivo de la humanidad”, escribió en sus redes sociales el mandatario.

En lo que respecta a la guerra que ha iniciado entre Irán e Israel, Petro ha pedido la intervención de los organismos internacionales:

“El genocidio es y precede a toda barbarie, así que la OEA debe expresarse en el más absoluto objetivo de la paz; lo demás no es más sino propaganda geopolítica que no lleva sino a la destrucción humana. No es Irán ni Israel, es la paz el objetivo de la OEA La OEA debe apostar a la paz mundial sin amos, nosotros somos repúblicas independientes”.