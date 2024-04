Fortaleza le pidió helicóptero prestado a Francia Márquez para traer a Dayro Moreno al estadio

El equipo bogotano Fortaleza le hizo la particular petición a Francia Márquez para traer a Dayro Moreno. Fotos: Cortesía Fortaleza, Juan Pablo Pino y Once Caldas

El equipo bogotano Fortaleza es conocido en el fútbol colombiano no solo por su aguerrida lucha para mantenerse en la primera división, sino también por su curioso manejo de las redes sociales. No es gratis que en algunos momentos se le haya llamado “El Rey de Twitter”. Pues bien, recientemente la cuenta oficial de X (antes Twitter) del cuadro capitalino le hizo una particular petición a la vicepresidenta Francia Márquez que involucra a Dayro Moreno.

Esto se debe a que en la fecha 16 de la Liga Betplay Fortaleza recibirá a Once Caldas, el equipo de Dayro Moreno, en el estadio de Techo de Bogotá. Por ello, están adelantando una campaña a través de sus redes sociales con el fin de pedirles a los aficionados asistan al encuentro.

“Buenos días, vice Francia Márquez. Es para una cosita… Mira que mañana jugamos con el Once Caldas y queremos que por ahí a mediodía llegue Dayro Moreno como se merece, en helicóptero… y es que la verdad no me alcanza para alquilar uno… ¿Me prestas el tuyo?”, le preguntó Fortaleza a la vicepresidenta a través de su cuenta de X.

Esto se debe a un comentario que hizo la vicepresidenta en el pasado cuando la cuestionaron por usar un helicóptero para transportarse.

“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para yo cumplir con mi tarea”, señaló la vicepresidenta durante una entrevista con la revista Semana.

Así están Fortaleza y Once Caldas en la Liga Betplay

Entre tanto, Fortaleza y Once Caldas tendrán un partido clave de cara a la clasificación para los cuadrangulares. Mientras Once Caldas tiene 28 puntos y se encuentra tercero en la tabla de posiciones de la Liga Betplay, Fortaleza está varias casillas más abajo, en el decimoprimer lugar, con 19 puntos.

Si bien el Once Caldas está prácticamente clasificado, Fortaleza está en una situación más delicada, pues tiene un corto margen de error y debe ganar casi todos los partidos que le quedan para quedar entre los ocho mejores del torneo y pasar a los cuadrangulares finales.