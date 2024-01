De la política al cine: este es el nuevo documental de Francia Márquez

Francia Márquez nació en el departamento del Cauca, en una región donde la minería ilegal y la explotación de recursos naturales han causado graves daños al medio ambiente y a las comunidades locales. Desde muy joven, Francia ha luchado contra estas prácticas y ha liderado movimientos sociales para proteger su territorio y su cultura.

En 2014, Francia recibió el Premio Goldman, considerado el “Nobel” del medio ambiente, por su trabajo en la defensa de los ríos y las selvas de su región. Además, ha sido reconocida por la ONU como una de las líderes más influyentes en temas de medio ambiente y derechos humanos.

Ahora bien, la pieza que competirá en el Festival es ‘Igualada’, un documental que narra la vida de la vicepresidenta Francia Márquez, desde su tiempos de lideresa social en el Cauca hasta su nombramiento como la segunda a bordo del presidente Gustavo Petro.

Francia Márquez y Johana Bahamón en visita a la Cárcel La Modelo Foto Vicepresidencia de Colombia - 1 de agosto 2023

Para aquellos que no lo sepan, Sundance es un festival de cine que se celebra cada año en Park City, Utah. Fue fundado en 1978 por el actor Robert Redford, y desde entonces se ha convertido en uno de los eventos más importantes para los cineastas independientes.

El festival dura alrededor de 10 días y presenta una selección de películas independientes, documentales y cortometrajes de todo el mundo.

Mejía Botero aseguró que el nombre del documental, ‘Igualada’, surgió de la percepción que muchos colombianos manifestaron cuando Francia anunció su aspiración de llegar a la Presidencia de Colombia: “Me metí a Twitter y entre muchos tweets felicitándola y esperanzadores, no faltó el que que decía: ‘esta negra quién se cree que es, mucha igualada’. Obviamente, igualada es un término cargado de machismo, de elitismo y de racismo. Me puse a pensar y el significado tiene que ver con el sentirse igual”.

Presentado el proyecto de ley para crear Ministerio de Igualdad en Colombia BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/10/2022.- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, habla hoy, durante un acto cultural en la Plaza Nuñez luego de la presentación del proyecto de ley para crear Ministerio de Igualdad en Colombia en Bogotá (Colombia). El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, presentaron este martes en el Congreso el proyecto de ley para crear el Ministerio de la Igualdad, una de las principales promesas de su campaña electoral. EFE/Carlos Ortega (Carlos Ortega/(EPA) EFE)

En total, dice el realizador, se recopilaron unas 200 horas de metraje que incluyen cerca de 30 horas de material filmado entre 2009 y 2011, y más de 150 horas adicionales desde su postulación hasta su nombramiento como vicepresidenta.