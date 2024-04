Las frases que dejó la reacción de Uribe sobre su llamado a juicio por parte de la Fiscalía: “No tienen pruebas”

En la mañana de este miércoles 10 de abril, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, se refirió al llamado a juicio por parte de la Fiscalía en el proceso que enfrenta por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Este hecho se marca como un hito, ya que sería el primer exjefe de Estado que pasa por esta circunstancia judicial.

A través de sus redes sociales y por medio de un video, Álvaro Uribe explicó los detalles del proceso que ha llevado desde septiembre de 2018, pasando múltiples etapas.

“Dos fiscales, con quienes no he tenido ninguna relación a lo largo de mi vida, ambos de larga carrera judicial, no encontraron mérito para acusarme. Propusieron preclusión”, son las palabras con las que inicia Uribe, aseverando que el magistrado ponente Alejandro Linares, filtró la ponencia a un periodista, asegurando que también el togado recibió llamadas de Juan Manuel Santos.

Renglón seguido, el expresidente se refirió a la diferencia entre indagatoria y la imputación, dejando entrever según él, “animadversión” de los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero: “Estos magistrados nunca me permitieron versión libre”, acotó.

“Consideraron que yo soy un peligro para la sociedad, los magistrados Barceló y Hernández, en clara violación a los principios éticos de la justicia, agitaron ampliamente el caso contra mi persona en medio de comunicación”, comentó Uribe.

Sobre la nueva Fiscal General de la Nación

El exmandatario de los colombianos, tuvo también palabras para la nueva Fiscal General de la Nación, Luis Adriana Camargo, de quien afirmó ser una persona cercana al actual ministro de Defensa Iván Velásquez, pues según Uribe, Camargo “fue su segunda en la misión a Guatemala”

“Para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo”, aseveró el exjefe de Estado.

Por otro lado, Álvaro Uribe se refirió al magistrado ponente de su encarcelamiento, César Reyes, aduciendo que “trabajó en el gobierno Santos en el proceso de la Habana, del cual yo fui uno de los más visibles opositores. El día de la indagatoria se jactaba haciendo entrar a periodistas a la Corte, incluso fotógrafos a la sala donde sucedía la diligencia”. El mismo líder del Centro Democrático, se atrevió a afirmar que Reyes fue compañero de la esposa de Iván Cepeda.

En cuanto al testigo Monsalve, Uribe describió que tiene una amistad con el senador Iván Cepeda, quien es su acusado.

“Cuando en 2018 ese testigo se quejaba de haber mentido de haber mentido contra mi hermano y contra mi, pedía al abogado Cadena que verificara esto. Yo lo he dicho a lo largo de estos años, lo único que hice fue buscar que se verificaran las informaciones que me estaban llegando de acciones en contra de mi reputación”, explicó Álvaro Uribe.

Sobre las interceptaciones telefónicas, el excongresista dijo “es clara la premeditación para interceptar mi teléfono”, calificándolo como “ilegal”.

“No tienen una sola prueba para decir que yo inicié o manipulé los presos de Miami. Estas personas en documento apostillado por el consulado de Colombia, ofrecieron a la Fiscalía declarar sobre el caso de mi hermano y sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado que está en la impunidad”, finalizó Uribe.

¿Qué sigue en el proceso?

De acuerdo con Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas, lo que sigue en el proceso tras conocerse el juicio en contra de Uribe Vélez, es esperar a que se conozca y se traslade el caso al centro de acusación y luego de la radicación del escrito, por reparto, “se asignará un juez independiente de conocimiento, precisamente para asignar audiencia de formalización de acusación donde tanto la fiscalía, como la representación de víctimas, expondrán los elementos materiales probatorios”, explicó el jurista en medio de una entrevista con WRadio.

Fiscalía General de la Nación también manifestó que “garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo”. Por ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo.

Actualmente, la justicia tiene plazo hasta 2026 para emitir un fallo definitivo en este caso, que ha sido objeto de intensos debates y controversias en Colombia.