Que no le pase: denuncian nueva modalidad de robo por Nequi

Cada vez las formas de robo por comercio electrónico son más sofisticadas, en esta ocasión una nueva modalidad de fraude por la plataforma financiera de Nequi, ha quedado al descubierto por una mujer que esperaba el pago de un celular que había vendido y este nunca llegó. De acuerdo al testimonio de la ciudadana, puso en venta su iPhone 11 en Marketplace y un tipo aceptó las condiciones económicas que pedía.

“Me salió un comprador y me aceptaron el precio que yo pedía. La señora que me contactó me dijo que su esposo me iba a escribir para concretar el pago, efectivamente cuadramos todo y el hombre me aseguró que iría personalmente por el celular; sin embargo al final dijo que no podía ir y que mejor enviaba un Pick up”, dijo la mujer, quien le pareció extraño que una persona que va a comprar un celular, no vaya directamente para verificar que el móvil esté en buenas condiciones y prefiera que un domiciliario lo recoja.

“Yo no tuve problema con eso, pero le dije que no le entregaba el celular hasta que la plata no estuviera en mi cuenta. El señor me avisó que el Pick up llegó y me pidió que hiciéramos una videollamada para confirmar que todo estuviera bien en la entrega del pedido. Luego él mismo me confirmó que me había enviando la plata, verificó los datos y me envió los comprobantes. Yo entré a mi Nequi y la plata no estaba”, explicó la ciudadana.

La mujer denunciante de este caso, siguió narrando asegurando que le dijo al supuesto ladrón, que si no veía el dinero en su cuenta, no le iba entregar el celular al señor de la moto.

La modalidad de robo por Nequi

Tras recibir no ceder a entregar el celular al domiciliario, la chica argumenta que el sujeto le recomendó desinstalar la aplicación, explicando que a veces son fallas del sistema.

“Yo desinstalé Nequi y el Pick up se fue porque había pasado ya mucho tiempo. Cuando volví a abrir la aplicación, decía que la cuenta estaba bloqueada porque tenía muchos ingresos, le dije al señor lo que pasaba y le pedí que me diera dos horas porque la información que me salía, era que la cuenta estaba bloqueada por ese tiempo, el tipo lo tomó mal y me empezó a tratar feo, además que se hizo pasar por policía y me amenazó que me iba a enviar al capitán”, comentó la denunciante.

Más adelante la mujer afirmó que tras pasar las dos horas que le pedía Nequi para desbloquear su cuenta, no fue posible, ya que aún seguían intentando ingresar.

#PILAS. Nueva modalidad de robo a través de Nequi. Una joven cuenta su experiencia al tratar de vender un celular. pic.twitter.com/gYo0YsQUa8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 9, 2024

Recomendaciones de Nequi para evitar robos

- Evite sitios web no confiables y no abra correos o mensajes de texto sospechosos - Si recibe un correo de un remitente desconocido, mensaje de texto o llamada en el que se le piden datos confidenciales, como el número de cédula, clave, número de tarjeta débito y demás datos privados, haga caso omiso inmediatamente y repórtelo a la entidad financiera para que se puedan tomar medidas al respecto.

- Utilice contraseñas seguras - Cree combinaciones seguras y únicas para sus claves y no use fechas de nacimiento, fechas especiales, ni los primeros o últimos 4 dígitos de su documento para ello. Asimismo, no comparta su contraseña con terceros, esta es personal e intransferible. Recuerde que es recomendable cambiarla periódicamente, el tiempo específico dependerá de cuanto uso le dé a su cuenta, por lo que puede variar entre tres meses y un año.

- No caiga en falsas promociones, bonos de regalo y viajes, “de eso bueno, no dan tanto”- Personas inescrupulosas llaman o envían mensajes de texto anunciando los ganadores de falsas promociones o viajes. Ante esto, ignórelos inmediatamente, cuelgue la llamada, elimine el mensaje y no de clic en enlaces de dudosa procedencia.

- Revise en detalle sus Movimientos en la App al enviar y recibir transacciones – Para evadir los engaños o estafas, una vez usted haya recibido o enviado un pago o una transferencia de dinero, verifique que la fecha y hora del Movimiento coincida con la del momento del pago. Asimismo, no se fíe solamente por el comprobante de pago o pantallazo, consulte sus Movimientos en la App y compruebe que la transacción sí haya sido exitosa.

- Adicionalmente, evite revelar información personal, no acepte ayuda de extraños para operaciones financieras y mantenga su dispositivo bloqueado con mecanismos de seguridad adicionales, como el reconocimiento facial, por ejemplo. Asimismo, tenga en cuenta que ningún usuario tiene la posibilidad de reversar o cancelar las transacciones ya hechas desde la app Nequi; no existe una funcionalidad que permita hacer este tipo de movimientos en nuestra app, por lo cual resulta muy importante que usted revise detalladamente todos los datos del envío de la transacción antes de realizarla. “Invitamos a nuestros usuarios a cuidarse en esta Navidad y año nuevo, a mantener protegida su información de los ciberdelincuentes y a estar alertas frente a posibles amenazas, de modo que puedan empezar un 2024 de la mejor manera” concluye Otálvaro.