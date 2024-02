Pilas estos son los números de teléfono con los que están robando a la gente en Bogotá, téngalos en cuenta

Sin lugar a dudas, cuando se trata de estafar, los ladrones no tienen ningún reparo en crear todo tipo de artimañas para ejecutar los hurtos. El robo en Bogotá es el principal delito de la ciudad, en la capital se han presentado todo tipo de vulneraciones, desde aquellas que aplican la modalidad de cosquilleo hasta otras que asaltan a mano armada. Sin embargo, la astucia de los delincuentes ha evolucionado al punto de que ya ni siquiera salen a la calle a buscar sus víctimas, sino que lo hacen desde la comodidad de sus casas.

Así lo han hecho saber varios ciudadanos que han perdido dinero por estafas vía WhatsApp luego de que los ladrones se hagan pasar por conocidos que están necesitando ayuda económica. Los estafadores piden transferencias a cuentas de Nequi, usando la identidad de otras personas, así lo dio a conocer un reporte de El Tiempo.

Cuáles son las cuentas de Nequi de los ladrones en Bogotá

Los delincuentes envían mensajes a las personas pidiendo favores económicos por concepto de préstamos asegurando que el mismo día les devuelven el dinero: “Es que necesito hacer un pago pero no tengo clave dinámica haber (sic) si me podías ayudar mientras soluciono. Es para hacer un pago a Nequi. Te devuelvo por tarde a las 2 pm”, es el mensaje que enviaron a una persona que se libró de caer en la estafa.

Allí mismo el delincuente compartió el número de Nequi a la que debía llegar la supuesta transferencia, el cual es 3134679565. Al ver que dicha consignación no llegaba, también pidieron a este otro número: 3016465049. Pero el delincuente no se rindió y seguía insistiendo ofreciendo otra cuenta: “Mira, entonces a este 3113677468, porfa a ese (sic)”.

Nene, es que yo envié una transferencia y me dicen que en el bloqueo de la clave dinámica, me bloquearon la transacción también, haber (sic) si me podías hacer el grande favor de prestarme para completar un solo pago. Todo te lo devuelvo sin falta a las 2 pm. Serían 2.001.300. Es también para hacer el pago a Nequi”, se lee en los mensajes que El Tiempo compartió en su reporte.