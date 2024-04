“He sido víctima de una campaña de desprestigio”: Nórida Rodríguez habló de su salida de RTVC

Desde el miércoles de la semana pasada, 3 de abril, se conoció que Nórida Rodríguez , para entonces gerente del canal público RTVC, se había enterado en una entrevista en vivo que Presidencia de la República había solicitado su renuncia . La actriz y finalmente el viernes, 5 de abril, presentó su renuncia al cargo y poco después a través de sus redes sociales rompió el silencio y dejó varias preguntas en el aire.

A través de su cuenta de X antes Twitter Rodríguez aseguró que fue víctima de una campaña de desprestigio y se fue contra la W Radio, asegurando que fue la que orquestó su salida de la gerencia de RTVC.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Nórida Rodríguez rompió el silencio tras su salida de RTVC

“Como ya es de conocimiento público, el día de ayer 5 de abril presenté mi renuncia al Señor Presidente @petrogustavo al cargo de gerente de @RTVCco. Para él toda mi gratitud por la oportunidad. Agradezco también a los medios de comunicación que me dieron la oportunidad de hablar con garantías @CaracolRadio @elespectador y a @RevistaSemana estos espacios para aclarar a la opinión pública todas las calumnias y campaña de difamación de @WRadioColombia para sacarme de RTVC antes de socializar millonarias e importantes licitaciones”, escribió.

Luego dejó varios cuestionamientos sobre los intereses que habrían detrás de su cargo y aseguró que pidió la retractación de lo afirmado en la emisora.

“Y dejo varias preguntas al país: -¿A que personas o grupo económico les conviene desprestigiarme para acelerar mi salida? -¿Tiene esto de alguna forma relación con las licitaciones millonarias que abrirá próximamente RTVC? Invito a la ciudadanía a revisar en la página de RTVC las solicitudes de rectificación y retractación presentadas ante La W Radio, con las pruebas y sustentos, que desmontan toda la campaña en contra de mi gestión”, agregó.

Terminó diciendo que “he sido víctima de una campaña de desprestigio sistemática, para destruir mi honra y buen nombre. La investigación de la @PGN_COL me dará la razón y enfilaré contra los que me difamaron todas las herramientas que me otorga la ley para demostrar la transparencia de mi gestión en RTVC. Por último pido a los entes de control hacer seguimiento de los procesos de licitación para que los pliegos que elaboramos en mi gerencia y que garantizan pluralidad de oferentes, no sean modificados”.