¿Seguirán insistiendo? Lo que viene para reforma a la salud después de ser archivada

En la tarde de este miércoles 3 de abril, la comisión séptima del Congreso de la República hundió el proyecto bandera del Gobierno Nacional en el que se pretendía reformar el sistema de salud que actualmente está implantado. Con una votación de 9 votos en favor de archivar la iniciativa y 5 de impedirlo, el proyecto no prosperó en el parlamento. Ante esto el presidente Gustavo Petro se refirió al tema en su discurso en la cumbre cafetera.

“Ahora, nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación, ahora es de golpe, por qué y para qué, cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas”, dijo el mandatario, señalando fuertemente a los congresistas que votaron en negativo la reforma.

“Mire lo que nos pasó con el proyecto a salud. Hace casi dos años, no es cualquier tiempo, no había en el proyecto EPS, se acababan, y vinieron los congresistas y los partidos a decir que cómo así. Pasamos a una concertación, un gran acuerdo nacional que se volvió ‘carreta’. Ahora resulta que se comieron la plata de los fondos, están quebradas, una aseguradora que en cualquier parte del mundo se coma sus reservas técnicas, se va. Entonces dijimos que para salvarlas las volvíamos gestoras, pero no les gustó entonces ahora los congresistas de las EPS, porque los financiaron en sus campañas, dicen que no las votan”, aseveró Petro.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también reaccionó ante lo sucedido en la comisión séptima, dejando entrever que no desistirán de la idea, seguirán ya no desde el parlamento, sino por vía “constituyente”.

“¿A dónde más podemos ir? A un proceso constituyente. Yo estoy de acuerdo con el sistema parlamentario, creo en el sistema parlamentario”, dijo el jefe de la cartera.

De esta manera, el Gobierno Nacional continuará insistiendo en la reforma pero lo hará bajo otra polémica propuesta, que es la reforma a la Constitución.