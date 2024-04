Abogado demanda a congresistas que aportaron a “vaca” para las vías 4G de Antioquia

Continúa la polémica en la opinión pública y los sectores políticos, por la recaudación de dinero para mejorar algunos proyectos viales y de infraestructura del departamento de Antioquia. En esta ocasión se conoció que el abogado Carlos Mario Patiño demandó a los congresistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado, todos pertenecientes al partido Centro Democrático, por pérdida de investidura al aportar a la “vaca” cívica que en este momento adelanta la Gobernación de Antioquia.

Dentro de los argumentos del abogado Patiño, está que se incurre a la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, añadiendo que “el contrato de donación es un contrato con una entidad publica y por tanto se incurre en la prohibición del artículo 180-2 de la Constitución Política. Desde este punto de vista el mismo Gobernador, los alcaldes, diputados y concejales que han aportado incurren en la misma causal. Preparamos demandas”, escribió en su cuenta de “X”, antes Twitter el Carlos Mario Patiño.

Presente una demanda de Perdida en investidura contra los congresistas que aportaron a Vaca de la gobernación de Antioquia. En mi concepto incurren en la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. pic.twitter.com/Ilyqa4avoj — Carlos Mario Patiño G. (@carlosmpat) April 1, 2024

El Centro Democrático, colectividad política de la que hacen parte estos parlamentarios, respondió tajantemente aseverando que hay “enemigos del civismo”, agregando que atacan a la “generosidad y solidaridad de nuestros congresistas”.

“La demanda no tiene asidero jurídico. Primero, porque en la donación no hay ninguna conducta ética o moralmente reprochable; y en segundo término, porque la donación es unilateral y gratuita y no representa beneficio alguno para quienes decidieron apoyar de forma desinteresada esta causa por Antioquia y el país. La “vaca” continúa imparable”, dice un comunicado del partido político.

La demanda que fue presentada ante el Consejo de Estado, especifica los aportes que hicieron los ocho congresistas anteriormente mencionados. El objetivo del abogado es que se declare pérdida de investidura a los parlamentarios; sin embargo esto podría tardar tiempo mientras los congresistas preparan su defensa.