“¡Usted es una vergüenza para Colombia!”: El fuerte cruce de palabras entre Gustavo Petro y Vicky Dávila

El presidente Gustavo Petro continúa en su gira por los departamentos del norte de Colombia, donde ya visitó Apartadó y Córdoba; ahora está en Sucre. En su discurso en el municipio de Santiago de Tolú, el jefe de Estado además de anunciar programas de desarrollo para el territorio, no se quedó con nada y le lanzó una pulla a la periodista Vicky Dávila.

El momento sucedió cuando Petro se refería nuevamente a su propuesta de reformar la salud, allí mencionó:

“Es que tenemos el mejor sistema de salud dice Vicky Dávila. ¡Mentirosa!”.

Recomendados

Inmediatamente la periodista directora de Semana, respondió contundentemente al mandatario donde le recordó que cuando estaba en campaña, prometió que no iba a hacer una constituyente, además lo comparó con Hugo Chávez.

“Presidente Gustavo Petro aquí el único “mentiroso” es usted. El país lo sabe. Aquí el que prometió en campaña, para ganar, que no llamaría a una Constituyente fue usted, pero ya elegido lo hizo, sin pudor alguno y al mejor estilo de Hugo Chávez, a quien usted emula muy bien. No les mienta más a los colombianos, dígales la verdad: usted quiere quedarse en el poder, usted quiere acabar con la democracia, usted quiere que Colombia se convierta en otra Venezuela. Así que el “mentiroso” es usted. Y sus mentiras se cuentan por miles”, escribió Dávila en su cuenta de “X”, antes Twitter.

Renglón seguido lo tachó de “misógino y machista”.

“Además, su desprecio por las mujeres es estremecedor, misógino y machista. Su tono, sus ademanes y su actitud siempre vulgar distan mucho de un jefe de Estado. Ud no respeta a nadie, no respeta al país, no respeta a las mujeres, no respeta ni el cargo que ocupa. Usted es una vergüenza para Colombia” finalizó la periodista.

Presidente Gustavo Petro aquí el único “mentiroso” es usted. El país lo sabe. Aquí el que prometió en campaña, para ganar, que no llamaría a una Constituyente fue usted, pero ya elegido lo hizo, sin pudor alguno y al mejor estilo de Hugo Chávez, a quien usted emula muy bien.



No… pic.twitter.com/6OGzDw1pw1 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 21, 2024

Petro y Vicky Dávila: una discusión que ya había iniciado

Solo horas atrás, el presidente y la directora de Semana ya había nuevamente protagonizado otra discusión, en esa ocasión Petro seguía en el departamento de Córdoba y explicaba cómo se gestó la violencia en el territorio.

“Entre los paisas campesinos llegaron los intelectuales: Los revolucionarios. Años sesentas. Claro, Vicky, esta historia ni la entiende. ¡Los terroristas, los terroristas! dice. No, los revolucionarios”.

Dávila le respondió recordándole su pasado en el M-19.

“No, presidente Gustavo Petro, yo tengo muy claro quienes han sido y son terroristas. Por ejemplo los del M-19 que se tomaron el Palacio de Justicia a sangre y fuego. ¿Se acuerda?. Una forma de justificar y exculpar a los criminales es disfrazarlos de “intelectuales” y revolucionarios”. En realidad son máquinas de muerte inteligentes para matar. Los colombianos han visto correr mucha sangre, han sufrido mucho y saben identificar muy bien a los terroristas que, valga decir, nunca dejan de ser lo que son”, posteó la comunicadora.