“Traicionó al pueblo que lo respaldó”: ‘Iván Mordisco’ le dice a Gustavo Petro

Después de que el presidente Gustavo Petro llamó al líder de las discidencias de las Farc como “traqueto vestido de revolucionario”, desde una cuenta de X o Twitter que en la noche de este miércoles le respondió Iván Mordico, diciendo que “traicionó al pueblo que lo respaldó” y que supuestamente apoyó al mandatario en la campaña y en ese momento lo nos consideraba como traquetos.

En la respuesta, publicada en la presunta cuenta de las Farc, Iván Lozada o ‘Iván Mordisco’ fue contundente al responderle al mandatario al decirle que los traicionó a ellos y a los colombianos que lo eligieron con el “discurso progresista y de paz”.

“@petrogustavo me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”. Iván Lozada”, publicó la supuesta cuenta de las disidencias de las Farc en X o Twitter.

Iván Lozada — Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (@FARCEP_) March 21, 2024

Después de romper el cese al fuego entre el Gobierno Nacional y las disidencias, desde Córdoba, el presidente dijo que alias Iván Mordisco, es “un traqueto vestido de revolucionario”, lo que desató que el líder insurgente se pronunciara.

Los usarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Papi pero si ustedes siempre han traqueteado, cuál es el secreto?” y “Está es la prueba reina de la forma como usted llegó al poder. Hoy presidente ya las críticas no son suficientes usted es una vergüenza para el país, como Colombiano le pido que renuncie, como politólogo le digo que usted no es digno para llevar los destinos del país. El caso suyo ya no es como el 8000 es 8000000 más indigno”.