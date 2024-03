Uribe habría recibido una amenaza de asesor de Mancuso: le habría pedido que se quede “quieto”

El duro rifirrafe entre el expresidente Álvaro Uribe y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue teniendo nuevos capítulos. En la mañana de este miércoles 13 de marzo el exmandatario publicó un trino en su cuenta de X (antes Twitter) en el cual señaló que habíra recibido un mensaje amenazante por parte de uno de los asesores del excabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“El domingo, antes de mi trino sobre Mancuso, recibí una razón que me enviaba uno de sus asesores ‘que no le vamos a hacer daño pero que se quede quieto’. Con más ganas escribí el trino”, indicó el exmandatario en su cuenta de X.

(Siga con: Indignante video: hombre es sorprendido arrastrando a un perrito con su bicicleta en vía Cota-Bogotá).

Recomendados

En efecto, el pasado 10 de marzo, Uribe había publicado otro trino en el cual se refería directamente al antiguo jefe paramilitar.

“Mancuso llama a personas a que me denuncien por vínculos con paramilitares. Esas personas de nada pueden acusarme. Mancuso quedará libre de cárcel porque el Gobierno lo nombró gestor de paz. La JEP lo aceptó por informaciones no corroboradas. Una llamada de Mancuso se puede entender como una orden con amenaza criminal. Paramilitares y guerrillas sometieron a muchos políticos en las regiones donde la seguridad del Estado era inexistente”, señaló el expresidente el pasado domingo 10 de marzo.

Ante estos señalamientos, Mancuso decidió escribir y publicar una carta dirigida al exmandatario y a la opinión pública. Allí no solo cuestionaba las afirmaciones de Uribe, sino que advertía que instauraría una denuncia.

La carta de Mancuso contra Uribe

En la misiva, de dos páginas, el exjefe paramilitar hizo una extensa exposición de las razones por las cuales había decidido regresar a Colombia y aportar a la construcción de la paz en territorio nacional.

“Conocidas sus acusaciones, según las cuales, algunas personas han recibido llamadas mías para instigar contra usted en actos que, leídos de esa manera, serian sin duda alguna un acto delictivo. Sobre este tema debo ser claro y enfático señor expresidente Uribe, nunca he llamado a nadie para orientar versiones ni testimonios, de hecho, no soy yo quien está involucrado en procesos judiciales por ese motivo, no soy yo el que tiene esas prácticas de enviar a terceros a inducir falsos testimonios. La opinión pública sabe quién entre usted y yo, recurre a esas turbias prácticas”, advirtió Mancuso en su carta.

(Además: ‘Satanás’ tendría amenazados a guardias y directora de la cárcel La Tramacúa: estas eran sus exigencias).

Además, descartó de tajo la posibilidad de que su regreso al país estuviese relacionado con “persecusiones” en contra del expresidente.