Reconocido músico denunció que conductor de plataforma digital le robó costoso instrumento en Bogotá

Mediante las redes sociales se ha dado a conocer un indignante caso de robo del que fue víctima un reconocido músico en Bogotá, a quien un conductor de una plataforma digital se le llevó sus implementos de trabajo, dentro de ellos un costoso bajo eléctrico. La víctima ha usado su perfil de Instagram para dar una actualización constante, dando a entender con sus palabras que las autoridades no han tomado cartas en el asunto y, por el contrario, le aseguran que le pueden dar solución en un mes.

Miguel Velásquez, nombre del afectado, dio a conocer que en la tarde del lunes 11 de marzo, pidió un servicio en la plataforma Indriver, para que le llevaran su instrumento, una cámara, un pedal y sus audífonos tipo inears; servicio que fue cancelado por el conductor, quien decidió no contestar a sus llamadas y quedarse con los objetos.

Velásquez dio a conocer que realizó la denuncia correspondiente en fiscalía, anexando nombre y cédula del hombre que le arrebató sus pertenencias, además de dejar la placa del vehículo; pero asegura que quienes tomaron su caso le sugieren no llamar al conductor, ya que lo puede “alertar”, y que mejor espere la orden de un fiscal, hecho que puede suceder dentro de un mes, como se lo dieron a conocer en la sede de este ente acusador ubicado en la calle sexta, en pleno centro de la capital colombiana.

¿Qué dijo InDriver?

“Me llamaron desde México, diciendo que habían recibido la denuncia por Instagram, no por los canales que brinda la aplicación. Me dijeron que habían llamado al conductor y que al no contestar a ninguna de las llamadas, le habían bloqueado la aplicación, lo que no le permite brindar ningún servicio. También me ofrecieron darme los datos del conductor, si enviaba una solicitud formal (...) con firma y sello de la policía. (....) Datos que ya tengo”, fue la respuesta del aplicativo, la cual dio a conocer el músico en sus Historias de Instagram

