Aterrador: denuncian que nubes de moscas invaden a pueblo ganadero y la comunidad no sabe qué hacer

En el municipio de la Mesa de Los Santos, Santander además de ser reconocido en el país por ser uno de los lugares a donde más tiembla en Colombia por hallarse en medio de dos fallas, la falla de Bucaramanga al este Y la del Suárez al oeste, ahora vuelve a ser reconocido, pero por una plaga de moscas que está siendo registrada como nubes de estos insectos que están afectando a la comunidad de esta zona del país.

En redes sociales, usuarios han compartido como miles de moscas se toman las casas y las terrazas de este pueblo que por ser ganadero está expuesto a estos insectos.

“Preocupante las nubes de moscas invaden toda la Mesa de los Santos. La aplicación a los suelos de moñiga de ganado y pollinaza sin compostar, es la forma indiscriminada de abono utilizada. Ninguna entidad del estado, ni secretaría de higiene municipal ni la CAS ni CDMB toma cartas”, escribió una usuaria en redes compartiendo fotos de las miles de moscas que a diario quedan muertas en una residencia.

De igual forma, otro usuario escribió en Facebook que “el tema de la mosca en la Mesa de Los Santos está llegando a un grado preocupante. Parece que todos los empresarios de la zona están empeñados en hacer invivible este paraíso. Ayer fui testigo presencial en Madrigal de un descargue de “boñiga cruda” proveniente de los establos de dicha finca. También. He oído comentarios de descargue de abonos no compostados en “La Grilla” y en “El Roble”. No sé ante quien acudir pero por lo menos circulando este chat pudiera llegar a la autoridad competente de poner controles. La verdad este fin de semana ha sido el peor en muchos años y si no protestamos no se adonde podamos llegar. Se nos agota la tranquilidad y la paciencia”, lamentó este residente.

En función del clima local, las nubes de moscas pueden aparecer debido a las lluvias y a la eclosión masiva de huevos que se reproducen en ese momento, lo que provoca que las moscas adultas surjan simultáneamente para el apareamiento. Estos insectos efímeros tienen una vida útil que ronda aproximadamente un mes, aunque en ocasiones es incluso más corta.

A pesar de su corta existencia, la presencia de estas nubes de moscas puede resultar problemática para la salud pública, por lo que se espera que las autoridades correspondientes tomen medidas para controlar esta situación.

