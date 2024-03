Así podrá tener descuento en la declaración de renta para el 2024, según explicó el director de la DIAN

Básicamente, la declaración de renta es un informe que se presenta ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) en el que se detallan los ingresos y gastos de una persona durante el año fiscal. Esto se hace para determinar cuánto impuesto se debe pagar al gobierno.

Es importante tener en cuenta que no todas las personas tienen que hacer una declaración de renta. Si sus ingresos no superan el umbral establecido por la ley que son $ 59′376.800, entonces no tendrá que hacerlo. Pero si gana más de ese umbral, entonces está obligado a presentar tu declaración este 2024.

Ahora bien, el proceso en sí puede ser un poco complicado. Tiene que recopilar toda la información necesaria de sus ingresos, calcular sus gastos y salidas, y luego presentar todo ante la DIAN. Pero no se preocupe, hay muchas herramientas y recursos que dispuso el Gobierno Nacional disponibles para ayudarle en este proceso.

De hecho, ‘La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales’ tiene como director a Luis Carlos Reyes desde 2022, y el mandatario se ha puesto en la tarea de explicar como se pueden obtener beneficios para adquirir descuentos a la hora de pagar su declaración de renta.

Usualmente, los colombianos deben hacer su declaración desde agosto hasta octubre de cada año, de acuerdo con los dos últimos dígitos de su cédula o NIT.

Una vez realice el proceso, ya sea con asesoría de un contador o por su cuenta, recibirá los siguientes beneficios:

Gastos de dependientes: las personas que tengan a su cargo hijos menores de 18 años, menores de 23 estudiando y mayores de 23 en condición de dependencia por factores físicos o psicológicos, pueden deducir hasta el 10 % de sus ingresos brutos en la declaración de renta.

Donaciones: las personas naturales o jurídicas que hayan hecho donaciones a alguna entidad sin ánimo de lucro y que estén sujetas al régimen especial del impuesto sobre renta, tienen un descuento del 25 % del dinero total donado.

Intereses del ICETEX: Si usted tiene créditos con el ICETEX, puede descontar los intereses que haya pagado.

Medicina prepagada: Las personas que paguen una póliza de salud o una medicina prepagada pueden tener un beneficio fiscal. Pero, esto aplica solo para las personas que tienen ingresos por rentas de trabajo y pagan para su círculo familiar o para su mismo beneficio. Estos pagos no pueden superar las 16 unidades de UVT, es decir, $ 753.040.

Intereses de crédito hipotecario: Los colombianos que adquirieron vivienda con un crédito pueden deducir los intereses o la corrección monetaria pagados en 2024, según lo establecido en el Estatuto Tributario.

Para acceder a la deducción, debe presentar los certificado de pago que demuestren que usted cumplió con los requisitos exigidos por la ley.